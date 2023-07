Futebol feminino e sua ‘maldição’ que assombra a carreira das jogadoras pelo mundo

The New York Times - Na terceira vez, a reação de Megan Rapinoe a uma lesão no joelho que poderia encerrar sua carreira não foi além de um revirar de olhos. Ela tinha rompido o ligamento cruzado anterior. Sabia de cabeça o cronograma de recuperação. Podia ver, com clareza cristalina, os próximos nove a doze meses se desenrolando à sua frente.

A cirurgia, a dolorosa reabilitação, as semanas exaustivas na academia, os primeiros passos hesitantes na grama, a lenta jornada de volta ao que ela havia feito. Em 2015, ao pensar em tudo isso, ela sentiu algo mais próximo da exasperação que do desespero. “Eu estava, tipo, ‘não tenho mais paciência para isso”, disse ela.

A primeira vez tinha sido diferente. Ela tinha rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo aos 21 anos, quando era uma estrela em ascensão no segundo ano na Universidade de Portland. Naquela época, sentiu o que chamou de “o medo”: o temor de que tudo pudesse acabar antes de começar.

Megan Rapinoe foi o grande nome da conquista da Copa do Mundo de 2019 pelos Estados Unidos Foto: Bernadett Szabo / REUTERS

Um ano depois, lá ela estava de novo: mesmo ligamento, mesmo joelho, mesmo árduo caminho de volta. Isso não a impediu de fazer tudo o que ela sonhava fazer. Virou profissional. Foi chamada para um time de estrelas. Representou seu país. Ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas. Foi para a França. Disputou duas Copas do Mundo. Ganhou uma delas.

E então, durante um treino no Havaí em dezembro de 2015, meses após seu aniversário de 30 anos, aconteceu de novo. Desta vez, foi o joelho direito - e sua reação foi diferente. “Tudo mudou para mim quando fiquei mais velha”, disse ela. “Foi um revirar de olhos. ‘Que coisa mais irritante. Eu sei que vou demorar para voltar’. Mas acho que tem esse medo. Será que vai ser o fim? Será que vou voltar? Será que vou sentir dor para sempre?”.

Ao longo do último ano, esse medo - e as perguntas que ele suscita - assombrou o futebol feminino. O esporte parecia estar sob as garras de uma epidemia de lesões do ligamento cruzado anterior, tão disseminada que a certa altura tirou de campo um quarto das indicadas à Bola de Ouro do ano passado.

Alexia Putellas, meio-campista espanhola que ganhou o prêmio e escolha consensual para o título de melhor jogadora de sua geração, se recuperou a tempo de disputar a Copa do Mundo, o evento mais importante do esporte. Mas muitas outras estrelas, não: vão passar uns meses em casa, cuidando das suas lesões, amaldiçoando sua sorte.

Alexia Putellas jogou apenas 15 minutos na estreia da Espanha na Copa do Mundo por causa de sua lesão no joelho Foto: REUTERS/Amanda Perobelli

A lista é longa. Catarina Macario, atacante dos Estados Unidos, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no ano passado e não conseguiu recuperar a forma física a tempo. Ela não estará presente na Austrália e na Nova Zelândia. Nem duas das estrelas da seleção inglesa, que espera destronar os Estados Unidos: a capitã do time, Leah Williamson, e sua artilheira mais produtiva, Beth Mead, foram vítimas de lesões no ligamento cruzado anterior nesta temporada.

O Canadá, campeão olímpico, perdeu Janine Beckie. A França não pôde recorrer a Marie-Antoinette Katoto ou Delphine Cascarino. A Holanda, finalista em 2019, está sem a atacante Vivianne Miedema.

A própria Miedema destacou que, só nesta temporada, quase sessenta jogadoras das cinco principais ligas da Europa haviam rompido ligamentos. “É ridículo”, disse ela no início deste ano. “Precisamos tomar alguma providência”. Mas saber exatamente o que fazer é mais complicado do que parece.

Falta de conhecimento

As jogadoras que estão passando por longas semanas de recuperação têm medo, é claro, mas não é o único tipo de medo. Particularmente na Europa, nos últimos doze meses, a escala do problema - o número de jogadoras com ligamentos rompidos - desencadeou um contágio psicológico.

Várias associações nacionais, bem como os escritórios locais da FIFPro, o sindicato global de jogadoras, relataram consultas de jogadoras ativas - aquelas que viram companheiras de equipe, oponentes ou amigas condenadas a meses no departamento médico - em busca de segurança, consolo ou mesmo informação básica.

“As jogadoras estão pedindo pesquisas”, disse Alex Culvin, chefe de estratégia e pesquisa da FIFPro no futebol feminino. “Recebemos muitos comentários de jogadoras dizendo que se sentem inseguras. Vimos isso na temporada passada: às vezes, as jogadoras não estavam indo para as disputas de bola como normalmente fariam porque estavam preocupadas com lesões”.

O problema, disse Culvin, é que não há pesquisa suficiente disponível para dar respostas claras às jogadoras. A Uefa, órgão regulador do futebol europeu, realiza um estudo de vigilância de lesões no futebol masculino há mais de duas décadas. O equivalente feminino está em operação há apenas cinco anos. “Essa falta de conhecimento gera medo”, disse Culvin.

É fato estabelecido que as mulheres correm mais risco de sofrer lesões do ligamento cruzado anterior do que os homens. O tamanho do risco ninguém sabe ao certo. Martin Hagglund, professor de fisioterapia da Universidade de Linkoping, na Suécia, coloca o risco em “duas a três vezes maior, com base numa revisão sistemática de estudos”. Culvin vai um pouco mais alto: alguns estudos, disse ela, sugerem que o risco para as mulheres pode ser “seis ou sete” vezes maior do que para os homens. “É uma proporção considerável”, disse ela.

Miedema não está na Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia por causa de uma lesão ligamentar no joelho Foto: Reuters/Andrew Couldridge

A causa dessa diferença é ainda mais discutida. Tradicionalmente, grande parte da pesquisa se concentrou na biologia. “Existem diferenças anatômicas óbvias” entre os joelhos de homens e mulheres, disse Hagglund. Na verdade, não apenas os joelhos - a perna inteira. Alguns estudos sugeriram que ligamentos cruzados anteriores das mulheres são menores. Existem diferenças nos quadris, na pelve e na engenharia do pé.

Além disso, há um corpo de evidências cada vez maior que sugere que existe uma ligação entre as flutuações hormonais e a suscetibilidade a lesões em geral - e lesões do ligamento cruzado anterior em particular. O Chelsea, um dos principais clubes da Super Liga Feminina da Inglaterra, agora adapta as cargas de treinamento das jogadoras em fases específicas do ciclo menstrual, na tentativa de mitigar o impacto.

Como apontou um artigo publicado no British Journal of Sports Medicine em setembro de 2021, o instinto de focar puramente em explicações fisiológicas está enraizado e serve para reforçar o estereótipo misógino de que “a participação feminina no esporte é perigosa predominantemente devido à biologia feminina”.

Na opinião de Hagglund, isso acaba fechando os olhos para uma série de outras questões que podem ter contribuído para privar a Copa do Mundo de tantas de suas estrelas mais brilhantes. “O foco nas diferenças anatômicas significa que deixamos de fora as outras partes, os fatores extrínsecos”, disse ele. Acontece que estes são os que podem ser encarados.

Lesão e valor

Talvez seja natural que, para as próprias jogadoras, a causa da sequência de rupturas do ligamento cruzado anterior seja óbvia. “Continuamos aumentando o número de jogos”, disse Miedema, uma das quatro jogadoras do Arsenal que sofreram a lesão nesta temporada. “Em vez de trinta jogos por temporada, agora jogamos sessenta. Mas não temos o tempo e o investimento necessários para manter as jogadoras em forma”.

Kristie Mewis, meio-campista norte-americana, afirmou que a “intensidade” com que o futebol feminino é jogado agora agravou esse efeito. Não é só a quantidade de jogos, disse ela. Os jogos estão exponencialmente mais rápidos, mais físicos e mais exigentes do que nunca. “O esporte está crescendo e ficando mais competitivo”, disse ela. “Talvez o estresse tenha algo a ver com isso”.

Rapinoe endossaria ambas as ideias - “a carga e a intensidade estão diferentes”, disse ela - e acrescentaria que, embora o futebol feminino tenha se profissionalizado em campo com uma velocidade vertiginosa, a estrutura nem sempre acompanhou esse ritmo.

“Geralmente não viajamos de voo fretado, não voamos em voos privados”, disse ela. “Não temos recursos. Assim como no caso da recuperação, você é obrigada a produzir uma carga maior do que nunca, mas com menos recursos do que realmente precisa”.

Para Hagglund, isso é só o começo de uma longa lista de possíveis fatores estruturais e culturais que podem estar em jogo. “O futebol feminino não tem o mesmo apoio organizacional que o masculino”, disse ele. Isso vale não só para as viagens, mas também para o número e a qualidade dos profissionais de medicina, fisioterapia e nutrição.

Rapinoe foi um dos símbolos da luta da seleção americana feminina em busca da igualdade de direitos na preparação para a Copa do Mundo Foto: REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo

Da mesma forma, até relativamente pouco tempo atrás as jogadoras jovens não tinham os benefícios do mesmo tipo de treinamento especializado de força e condicionamento comum nas academias masculinas. As equipes femininas têm o que ele chamou de times “competitivos” menores: dependem fortemente de um punhado de jogadoras de alto nível, aquelas que não podem se dar ao luxo de descansar. “Isso significa que elas estão mais expostas ao desgaste, há menos rotação, elas são mais propensas a jogar lesionadas”, disse ele.

E depois há os problemas ambientais. Os times femininos não jogam nos mesmos gramados perfeitamente cuidados que os times masculinos de ponta. “Na Escandinávia, ainda é bastante comum os times jogarem em grama artificial”, disse ele. As jogadoras muitas vezes precisam jogar com chuteiras projetadas para pés masculinos, e não femininos.

Por mais difusos que sejam todos esses problemas, eles se resumem à mesma coisa na mente de Culvin. “É uma questão de valor”, disse ela. “Que valor damos a uma atleta? As jogadoras podem ser profissionais, mas as condições ao seu redor nem sempre são adequadas para atletas profissionais. Não haverá equidade no local de trabalho até que as valorizemos em todos os componentes: os campos, os estádios, a equipe de apoio ao seu redor”.

O ajuste certo

Laura Youngson sempre se surpreende com o número de jogadoras que se convenceram de que as chuteiras de futebol são projetadas para serem desconfortáveis. “Essa é a percepção”, disse ela. “Que elas devem se sentir assim, que as mulheres, em particular, devem aturar esse tipo de coisa”.

A crença é generalizada. No início deste ano, um estudo aprofundado da European Club Association com a St. Mary’s University, em Londres, descobriu que 82% das jogadoras de elite sentiam “dor ou desconforto” com as chuteiras que usavam durante os jogos.

A razão é simples. Em contraste com a corrida, digamos, onde grandes marcas de calçados há muito tempo perceberam que mulheres e homens precisam - e comprariam - de tipos de tênis diferentes, as versões de futebol vendidas para mulheres não são realmente projetadas para elas. O princípio do mercado é efetivamente, como disse Youngson, “que as mulheres são apenas homens pequenos”.

Por muito tempo, assim como todo mundo, Youngson só aceitou que suas chuteiras nunca pareciam se encaixar direito. Então, depois de organizar um jogo beneficente no Monte Kilimanjaro em 2017, ela percebeu que não estava sozinha. Até as jogadoras profissionais da viagem faziam a mesma reclamação. Ela viu uma oportunidade - tanto comercial quanto moral - de consertar as coisas.

Desde então, a empresa que ela fundou, a Ida Sports, realizou uma extensa pesquisa para produzir as primeiras chuteiras de futebol femininas sob medida. E descobriu que as mulheres tendem a ter calcanhares mais estreitos, áreas dos dedos mais largas e arcos mais altos. (Seus pés também são mais propensos a mudar do que os dos homens, principalmente durante e após a gravidez). Isso significa que os pés femininos “interagem de maneira diferente com o solo”, algo que a Ida Sports tentou remediar redesenhando a sola das chuteiras que fabrica.

Também há evidências suficientes a sugerir que a forma e a estrutura dos pés das mulheres podem deixá-las mais suscetíveis a lesões, tanto crônicas quanto agudas, incluindo rupturas do ligamento cruzado anterior. Youngson não afirma ter uma bala de prata para a epidemia de lesões no joelho, nem acredita que usar chuteiras mais ajustadas resolverá o problema.

“Mas é definitivamente uma oportunidade para mais pesquisas”, disse ela. “As pessoas estão fazendo um ótimo trabalho estudando hormônios, comportamento e outras coisas. Conhecemos as chuteiras e as superfícies. Podemos fazer muitas recomendações. A questão é: como manter mais jogadoras em campo? Mesmo que seja para um ganho de 1%, vale a pena”.

Assim como Rapinoe, a ex-jogadora inglesa Claire Rafferty sofreu três lesões de ligamento cruzado anterior na carreira. Assim como aconteceu com Rapinoe, suas reações foram mudando com o tempo. Depois da primeira, no joelho esquerdo, ela se sentiu “invencível”, como se tivesse evitado o azar desde cedo. Ela tinha apenas 16 anos e achou que a partir dali seria um mar tranquilo.

Na época, ela não sabia que o maior fator de risco para sofrer uma lesão do ligamento cruzado anterior é já ter sofrido uma. As pesquisas sugerem que 40% dos jogadores que romperam um ligamento cruzado vão romper de novo - em qualquer um dos joelhos - dentro de cinco anos. Em outras palavras, é mais um cara-ou-coroa que um lance de dados.

Rafferty aprendeu isso do jeito mais difícil. Em 2011, ela rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ela se lembra de ter ficado “em choque” na época. Fez o que pôde para mitigar o risco. Apesar de suas súplicas, sua treinadora no Chelsea, Emma Hayes, muitas vezes se recusava a permitir que ela jogasse em superfícies artificiais. Dois anos depois, Rafferty rompeu o cruzado anterior de joelho direito mais uma vez.

“Na época ninguém achava que era possível voltar de três rompimentos”, disse ela. Rafferty voltou. Fisicamente, pelo menos. Mentalmente, as cicatrizes não cicatrizavam. “Eu não ficava tranquila”, disse ela. “Achava que cada jogo poderia ser meu último. Jogava com muito medo. Tinha bastante ansiedade. Não conseguia jogar como antes.

“Eu me lembro de ouvir as pessoas perguntarem: ‘O que aconteceu com Claire Rafferty?’ Eu queria dizer que não conseguia correr direito porque estava com muito medo. Já não gostava mais de jogar futebol. Comecei a sofrer com isso”.

Aquele medo, aquele medo das jogadoras que perderam a Copa do Mundo deste ano, aquele medo compartilhado por todas que agora se sentem inseguras em campo, esse medo a dominou e inibiu. Ela sabia o que tinha de fazer. Muito antes de sua carreira terminar, ela desistiu. Tinha 30 anos de idade. Para o futebol feminino, o maior risco de sua epidemia de lesões, enraizada no desconhecimento e na histórica falta de cuidado, é que Rafferty não será a última.