Futebol inglês cede 12 convocados a Tite, recorde da história da seleção brasileira em uma Copa

Publicidade

Jamais um país estrangeiro cedeu tantos atletas para defender a seleção brasileira em uma Copa do Mundo como agora, com 12 dos 26 convocados defendendo equipes do Campeonato Inglês, o mais forte e disputado dos últimos anos no planeta. A prova vem que os chamados defendem oito equipes diferentes: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester United, Tottenham, West Ham e Newcastle.

Leia também Daniel Alves pode ser uma carta no colete de Tite para ter Neymar voando como nunca antes nas Copas

O recorde supera os oito chamados para a Copa de 2010 que estavam na Itália, hoje responsável por ceder somente três nomes, todos defensores da Juventus. A Espanha vem bem abaixo da Inglaterra, com cinco convocados por Tite para o Catar. Uma demonstração de que cada vez mais importamos nossos talentos vem dos nomes cedidos por equipes caseiras: somente Weverton, do Palmeiras, Everton Ribeiro e Pedro, ambos do Flamengo, estão na lista divulgada nesta segunda-feira. Guilherme Arana se machucou gravemente e tinha tudo para ser mais um nome nacional, enquanto Gabriel Barbosa perdeu espaço para o companheiro Pedro.

O crescimento do futebol inglês reflete bem nas últimas convocações. Em 2014 e 2018 também vieram da terra da Rainha a maioria dos chamados, mas em escala bem menor, com seis chamadas para as respectivas Copas de Brasil e Rússia. Mostra, também, que o Brasil já não tem destaques na Alemanha e em Portugal, desta vez sem nenhum convocado.

Após deixar o Manchester City, Gabriel Jesus defende o Arsenal na Inglaterra.

“Em termos de desigualdade, a gente tem que cuidar para não ter recortes... Eu fiquei com a seguinte ideia: desses atletas, eles são nascidos em quantas regiões no Brasil? A gente podia pegar esse recorte, e não só de clubes onde ele está agora. Qual o clube de origem onde ele esteve?”, afirmou Tite em sua coletiva, minimizando o fato de muitos virem da Inglaterra.

“Não tem um pré-requisito básico. O que a gente busca é desempenho e o seu momento na carreira. Que outros tantos poderiam estar aqui?”, questionou. “Eu fico muito à vontade pra falar, eu não tenho a crença irracional de que aqui a gente fez a escolha de todos os melhores, e nem que vamos mudar a opinião de todos. Não. Seguramente nós erramos, porque é humanamente impossível acertar tudo. Mas se de dez a gente acertar sete ou oito, a gente vai estar sendo competente”, garantiu o treinador.

Continua após a publicidade

Alisson e Fabinho, do Liverpool, Ederson, do Manchester City, Thiago Silva, do Chelsea, Antony, Casemiro e Fred, do Manchester United, Bruno Guimarães, do Newcastle, Lucas Paquetá, do West Ham, Richarlison, do Tottenham, e Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, do Arsenal, são os convocados que atuam na Inglaterra. A lista podia ser maior caso Roberto Firmino, do Liverpool, e Renan Lodi, do Nottingham Forest, também fossem chamados.

Curiosamente, metade desses chamados ou mudou de time na Inglaterra para a atual edição do campeonato, ou chegou agora justamente para estar em maior evidência e poder convencer Tite que deveria estar na relação final. O maior dos casos é o de Gabriel Jesus, que trocou a reserva do City pelo protagonismo no Arsenal, brilhando sobretudo com assistências.

Lucas Paquetá e Bruno Guimarães trocaram o Lyon, da França, pela maior competitividade na Inglaterra e mostraram que fizeram o correto. Casemiro é uma das lideranças da seleção brasileira e estaria de qualquer maneira na Copa. Mesmo assim, optou em trocar o Real Madrid pelo United para melhorar o entrosamento com Fred e também com Antony, que teria mais dificuldade em ir à Copa se permanecesse no Ajax, da Holanda. Richarlison também cresceu muito ao deixar o Everton e acertar com o Tottenham.

O único que fez o caminho contrário foi Alex Telles. O lateral-esquerdo estava sem espaço no United e foi para a Espanha, para defender o Sevilla. Titular na nova casa, voltou a ser destaque e ganhou a concorrência com Renan Lodi, que trocou o Atlético de Madrid pelo Nottingham Forest.

Confira onde jogam os 26 convocados por Tite para a Copa

Campeonato Inglês: Antony, Casemiro e Fred (Manchester United), Alisson e Fabinho (Liverpool), Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli (Arsenal), Ederson (Manchester City), Thiago Silva (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Richarlison (Tottenham).

Campeonato Espanhol: Alex Telles (Sevilla); Éder Militão, Vinícius Junior e Rodrygo (Real Madrid) e Raphinha (Barcelona).

Continua após a publicidade

Campeonato Italiano: Alex Sandro, Danilo e Bremer (Juventus).

Campeonato Brasileiro: Weverton (Palmeiras), Everton Ribeiro e Pedro (Flamengo)

Campeonato Francês: Marquinhos e Neymar (Paris Saint-Germain).

Campeonato Mexicano: Daniel Alves (Pumas).