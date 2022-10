Futebol pede socorro ao ser goleado pela violência

A intolerância tomou conta do futebol e alguma coisa precisa ser feita urgentemente. A semana foi trágica, com brigas, mortes, promessas de revide em uma modalidade que deveria servir para fazer amigos, entreter famílias e dar um respiro às mazelas do dia a dia. O futebol perde de goleada para a violência e amarga uma de suas maiores derrotas desde que os ingleses chutaram uma bola pela primeira vez.

O Brasil está no centro desse fenômeno negativo, mas só ele. Na Indonésia, após invasão de campo depois de uma derrota do time local, 125 torcedores morreram em confronto com a polícia e pisoteados no corre-corre que o episódio gerou. Uma tragédia grave.

O futebol brasileiro também teve na semana que fechou momentos de desespero e irracionalidade, provocados por situações diferentes. Uma delas diz respeito à emboscada, ou como querem chamar, entre duas torcidas na Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas. Máfia Azul e Mancha Verde se encontraram para brigar. Houve gente ferida e ensanguentada e comentários rasteiros dos que se denominaram “vencedores” da barbárie.

Briga generalizada em jogo na Indonésia matou pelo menos 127 pessoas Foto: Reprodução/Redes Sociais

Se teve um lado que ganhou na história, há um outro que perdeu feio, a humanidade.

Há muito mais no futebol para se lamentar. O racismo ainda está impregnado na sociedade de modo a se manifestar sem freio nos estádios, mesmo a despeito de campanhas e placas contra qualquer tipo de manifestação preconceituosa contra minorias. O direito de se manifestar tem subvertido o seu dever. O episódio mais recente (até o fechamento desta coluna) ocorreu, vejam só, em uma partida da seleção brasileira contra um rival africano, a Tunísia. O jogo ocorreu em Paris, na França, onde estão cunhados as três palavras mágicas que tornearam e revolução naquele país em séculos passados (Revolução Francesa – 1789) e que correram o mundo desde estão: liberdade, igualdade e fraternidade.

Em uma das comemorações do gol do time de Tite, duas bananas foram atiradas perto dos jogadores brasileiros, numa clara alusão a macacos. O treinador, num gesto grandioso, tratou de abraçar dois de seus atletas pretos no banco de reservas. A própria CBF se posicionou ao agradecer o talento de todos os seus jogadores, pretos e brancos, que tornaram a seleção pentacampeã, única no mundo até hoje.<EM>

Antes disso ainda, o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi duramente intimidado na Espanha por causa de suas dancinhas ao comemorar gols. Sua alegria, que também é a alegria de um povo inteiro, foi chamada de ‘macaquice’.

Gestos como esses depõem contra uma das maiores alegrias do mundo. O futebol, portanto, corre risco. Esqueçam dos milhares de dólares que ele movimenta sob o comando de Fifa, Uefa, Conmebol e CBF. O futebol pede socorro.