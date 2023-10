Futuro de Suárez será definido nesta quinta, diz Uruguai

O futuro de Luis Suárez será definido nesta quinta-feira. Quem garante isso é o presidente da Federação Uruguaia de Futebol, Wilmar Valdez, que já deixou claro que a entidade vai recorrer de qualquer possível punição ao jogador. Suárez está sendo investigado pela Fifa pela mordida que deu em Chiellini, na partida em que o Uruguai venceu a Itália por 1 a 0, na última terça-feira, e garantiu vaga às oitavas de final. A Fifa pode puni-lo com uma suspensão superior a três jogos, que o tiraria de toda a Copa do Mundo. Na noite desta quarta-feira, o Comitê de Disciplina da Fifa se reuniu. Mas seu presidente, Claudio Sulser, se recusou a comentar qualquer tipo de decisão. Valdez, porém, deixa claro que o Uruguai está fazendo um lobby regional para conseguir apoio do resto da América do Sul para que o jogador permaneça na competição. "Vemos o futebol de forma diferente na nossa região", disse. "O que acontece não atinge apenas o Uruguai, mas todo o futebol sul-americano", insistiu. O cartola não escondeu que espera solidariedade dos vizinhos.Segundo ele, além da defesa de que a mordida "jamais aconteceu", os uruguaios passaram o dia em reuniões com cartolas. "Tentamos convencê-los dessa realidade", indicou. Valdez voltou a repetir sua posição de que as imagens que coletadas pela Fifa não são conclusivas. "O que essas imagens mostram não é suficiente para provar nada", disse. Questionado sobre outras imagens divulgadas por outras emissoras, ele rejeitou os vídeos como provas. "Não conheço essas imagens", completou.