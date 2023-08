Futuro do futebol feminino: álbum usa IA para projetar jovens que podem virar craques da seleção

Como será o seu rosto no futuro? Com essa ideia, meninas adolescentes que jogam futebol e sonham em estar um dia na seleção brasileira são projetadas oito anos para frente com prováveis fisionomias com a ajuda de Inteligência Artificial (IA). Elas fazem parte de um projeto que promove o futebol feminino entre jovens que ainda não brilham na modalidade, mas que sonham um dia defender o Brasil em Copas.

O projeto se chama ‘Quebrando Barreiras’. Ele apoia o desenvolvimento e a renovação do futebol feminino brasileiro, como havia pedido a jogadora Marta antes de anunciar que não disputa mais Mundiais. Traz a assinatura da Rexona. As adolescentes, que terão seus rostos ‘envelhecidos’ por IA, farão parte de um álbum de figurinhas inédito, como se elas tivessem viajado no tempo para fazer parte da nova equipe brasileira. Onze meninas foram escolhidas por suas habilidades em campo.

O projeto a que o Estadão teve acesso com exclusividade foi idealizado pela agência de publicidade Energy BBDO. O álbum do futuro terá figurinhas de meninas que hoje têm entre 7 e 16 anos. Elas vão se ver mais velhas, com a intenção de que possam se enxergar e acreditar no sonho de se tornarem craques do amanhã. A ação se inicia nesta semana e é uma continuação do projeto que levou três jovens à Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia.

Figurinha projetam fisionomia das adolescentes quando se tornarem jogadoras profissionais. Foto: Divulgação/Rexona

“Usamos a IA para que essas meninas pudessem se enxergar na seleção brasileira. Queríamos gerar essa conversa, de incentivo do esporte na sociedade”, diz Poliana Sousa, líder de cuidados pessoais da Unilever. Para captar a imagem das meninas e projetar suas fisionomias no futuro, a marca promoveu uma partida entre elas com uma sessão de fotos ao final. O jogo foi só um pretexto para a viabilização do álbum do futuro, que depois seria entregue como uma surpresa para elas.

Das 11 meninas selecionadas, nove são de comunidades de São Paulo e outras duas de Pernambuco. Isabela Coutinho, de 8 anos, é a mais nova delas. Maria Clara, apelidada de Clarinha, é a mais velha, com 16. Todas têm em comum o sonho de defender a seleção. Como o álbum as atletas oito anos no futuro, todas elas teriam idade para a disputa da Copa Feminina de 2031, que poderá ser no Brasil.

Continua após a publicidade

O projeto nas comunidades começou em 2021. Em trabalho conjunto com ONGs e jovens da periferia ao redor do País, ele promove a prática esportiva e a inserção social. Além disso, tem ações em outras partes do mundo, como na América, Europa e Oceania: Argentina, Austrália, Colômbia, EUA, Inglaterra, México e Nova Zelândia, por exemplo.

Tamires participou da divulgação das figurinhas para as jovens. Foto: Divulgação/Rexona

No Brasil, o projeto tem como uma das embaixadoras a zagueira Tamires, capitã do Corinthians e uma das convocadas por Pia na Copa. A jogadora participou da entrega do álbum para as meninas, com uma mensagem especial para elas. “A gente espera que essa ação possa inspirar e transformar jovens ao redor do Brasil que sonham em defender a seleção e conquistar o Mundial”, diz Poliana. “Essas garotas são o futuro do futebol feminino”.

Como ter sua própria figurinha

Para divulgar e celebrar o lançamento do álbum do futuro, a Rexona promove uma ação popular nos dias 19 e 20, na cidade de São Paulo – ainda não há local definido. É chance única de para as meninas se imaginarem como verdadeiras representantes do Brasil em campo. As imagens dos participantes serão transformadas em figurinhas, que serão entregues em versão física a cada um deles no dia do evento. Para a empresa, trata-se de uma forma de divulgar o projeto e a modalidade no País. “O álbum conta muita história, incluindo todas as ações que fazemos com o futebol feminino e sobre essas meninas”, informa Poliana. O evento também contará com a participação de influenciadores em sua divulgação.

'Álbum do Futuro' é uma ação do projeto 'Quebrando Barreiras' Foto: Divulgação/Rexona

Futuro de Pia

Continua após a publicidade

A CBF começa a avaliar a permanência ou não da técnica Pia Sundhage para o próximo ciclo do Mundial e também para comandar o time nos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. A eliminação precoce do Brasil obriga o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, a avaliar o trabalho da sueca de quatro anos. Em meio a isso, o Brasil acompanha a fase de quartas de final do Mundial. Nesta quinta, Espanha e Holanda se enfrentam pelas quartas, às 22h.