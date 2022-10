Futuro do Palmeiras: há a questão da permanência de Abel, a confirmação de Endrick e algumas baixas

O Palmeiras tem sua primeira chance de confirmar o título do Brasileirão nesta terça-feira, diante do duro Athletico, de Felipão, mas com suas atenções voltadas para a decisão de sábado da Libertadores com o Flamengo. A conquista já anunciada por todos não depende somente do resultado da partida de logo mais, no entanto. Nem seria para hoje. Porque essa primeira oportunidade está atrelada a outras duas equipes, Inter e Corinthians, que não podem ganhar suas partidas na quarta. Na iminência de ganhar seu 11º título brasileiro, o Palmeiras já olha para 2023 e tem planos do que precisa fazer para continuar competitivo na próxima temporada.

Seu segredo tem sido esse, não se permitir parar no tempo sem renovação no time ou na forma de atuar. Neste ano, Rony passou a atuar dentro da área e não somente pelas pontas. Foi uma sacada de Abel que deu certo, assim como a efetivação de Danilo no meio de campo e a grata surpresa de Scarpa ocupando a vaga do machucado Raphael Veiga no segundo semestre.

Presidente Leila Pereira terá em 2023 seu segundo ano de gestão no Palmeiras Foto: Fábio Menotti / Agência Palmeiras

Mas quais são os planos para 2023? O primeiro deles é ter certeza de que Abel Ferreira não vai deixar o clube. Ele tem contrato vigente, mas isso pode ser conversado. Contrato não segura ninguém no futebol brasileiro. Ele é requisitado na Europa, mas essa procura deve aquecer um pouco na janela de janeiro, mas muito mais após a temporada em maio, quando os clubes europeus se reformulam.

Há ainda o olho gordo da CBF para cima do treinador do Palmeiras. Lá atrás Abel disse que não estava interessado e mais recentemente pediu para não comentar sobre o assunto. Não deixa de ser um orgulho para o Palmeiras mandar um treinador para a seleção brasileira, como ocorreu com o Corinthians quando entregou Tite ao time nacional.

Ficando do jeito que está, Abel vai olhar para a base e pescar novos garotos para ajudar na formação, a exemplo do que vem fazendo com alguns meninos, como Endrick, de 16 anos. Tem a ver com a austeridade financeira da presidente Leila Pereira, mas também com a necessidade de formar e continuar investindo nas categorias inferiores. O Palmeiras entende mais claramente que não há futuro sem olhar para os meninos.

Em 2023, o futebol feminino ganhará mais destaque e aporte, de modo a também se fazer presente nas competições importantes, como neste fim de ano em relação à Libertadores. Parece um caminho sem volta no clube. Não deixa de ser ainda mais uma fonte de renda, de premiação e também de bilheteria, além do uso do Allianz Parque.

Não está descartado a possibilidade de o clube apostar em algumas modalidades olímpicas, cujo ciclo de quatro em quatro anos pode valorizar a marca Palmeiras, com a formação de atletas e a convocação deles para representar o Brasil nos Jogos. Não se sabe se isso já poderia acontecer para Paris-2024. Seria mais um legado da presidente Leila em sua gestão. Para isso, é necessário, claro, investimentos específicos e talvez novos patrocinadores, boas apostas e identificar algumas modalidades em que o clube tenha mais afinidade ou preparo.

No futebol, há alguns bons caminhos. O melhor deles é se valer cada vez mais do garoto Endrick. Ele pode ser confirmado na próxima temporada como camisa 9 do time. Se isso acontecer, Rony deve ser deslocado para as pontas e Dudu deve se aproximar de Raphael Veiga no meio de campo, com o Palmeiras passando a ter dois armadores de qualidade.

O treinador português disse que o clube vai ter dois ou três reforços, não mais do que isso. Não se trata de uma conta exata. Há uma série de atacantes no grupo que pode ser emprestada ou negociada. Não há lugar para todos. Alguns querem jogar e não encontram espaço, como Breno Lopes, Wesley e Navarro. Todos tiveram chances. Não se sabe o que fazer com Jailson. Scarpa vai embora para o futebol inglês. Isso já está decidido.

Não seria absurdo se o time começasse a atuar com três zagueiros, Gómez, Luan e Murilo, de modo a ter mais gente no meio de campo e no ataque, e liberar mais o jogo pelas laterais. Abel sabe que precisa mudar a forma de o Palmeiras jogar para escapar da marcação de seus oponentes. Usar Mayke e Marcos Rocha do mesmo lado, juntos, mas o primeiro como ponta, foi uma sacada esperta, que confunde a marcação e abre espaço.

Algumas apostas não deram muito certo, como Jorge e Kuscevic, e outras terão mais tempo para se provar no clube, casos de Atuesta, Merentiel e López. Mais uma vez, o Palmeiras não pretende priorizar as competições de 2023, mas terá de ajustar brechas no calendário para ter o time mais inteiro durante toda a temporada. Vai ter Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Não vai ter de se antecipar pensando no Mundial de Clubes da Fifa. Esse ‘problema’ ficará para Flamengo ou Athletico-PR. Confirmando seu título do Brasileirão, o que todos querem é férias.