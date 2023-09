Gabi Neves pede respeito após pintar o cabelo de rosa: ‘Não precisa ficar falando m...’

Preparando-se para a final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, Gabriel Neves, volante do São Paulo, usou as redes sociais para se posicionar sobre a reação dos torcedores por causa de seu novo visual. No treino desta quarta-feira, dia 6, o atleta apareceu com o cabelo rosa e a torcida não gostou.

“Não precisa ficar falando m..., nem vou jogar mais nem vou jogar menos. Todo mundo corta e pinta o cabelo, só que eu decidi fazer da cor que queria fazer. Entendo, sim, muitos também falam que voltei da lesão jogando menos, faz parte. Eu estou treinando todos os dias com os meninos para o time melhorar e conseguir os nossos objetivos. Também não penso só no pessoal não, o time está sempre à frente”, comentou o atleta também nas redes.

Gabi Neves se posiciona sobre a nova corte de cabelo Foto: Reprodução Instagram São Paulo FC

Na postagem, Gabi Neves diz que aprendeu a respeitar quem o respeita e entende que mesmo sendo jogador de futebol nada o impede de ser quem ele deseja ser. Além disso, o jogador entende que a nova cor do cabelo pode ser polêmica, mas que ela não passa de apenas uma cor.

Apesar de se posicionar de maneira contrária ao que os são-paulinos falaram nas redes sociais, o volante deixou claro em sua postagem por meio dos stories de seu Instagram que respeita os torcedores do time e pediu para que as pessoas usassem o tempo que foi gasto para xingar e reclamar do seu novo visual para fazer “algo melhor” na vida.

Gabriel Neves explicou a mudança no cabelo através das redes sociais Foto: Reprodução redes sociais

O São Paulo continuará sem partidas oficiais até a próxima quarta-feira, dia 13, quando vai visitar o Internacional pelo Brasileirão. Após isso, a equipe de Gabi Neves terá pela frente o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no domingo, 17, contra o Flamengo no Maracanã. A decisão é em partidas de ida e volta. O São Paulo decide o título no Morumbi uma semana depois.