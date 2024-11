Gabigol não será mais relacionado pelo Flamengo ‘até segunda ordem’

Após o empate por 0 a 0 entre Flamengo e Atlético-MG, o técnico Filipe Luís se pronunciou sobre o afastamento de Gabigol. O treinador, que jogou ao lado do atacante entre 2019 e 2023, confessou estar triste com a situação e atribuiu a decisão ao vice-presidente Marcos Braz. Ainda conforme Filipe, não há determinação sobre quando Gabigol voltará a ser relacionado.

“Sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim e me colocado aqui em 2019. Sou extremamente grato ao Gabriel por tudo que ele fez pelo clube e por mim. E o que posso dizer para vocês é que, sobre o afastamento do Gabriel, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz que ele não seria relacionado para este jogo e para os próximos jogos até segunda ordem”, falou o técnico.

Filipe Luís disse que Marcos Braz deve explicar sua decisão “no momento em que ele achar oportuno”. Ele ainda lamentou a situação. “Me entristece profundamente ter que falar de um assunto desses depois de ser campeão da Copa do Brasil”, disse. E concluiu: “Me entristece muito. Não queria que sujasse o título maravilhoso, incrível, que esse grupo conquistou por nenhum motivo extracampo. Espero que se resolva o antes possível. Todos os torcedores merecem que os torcedores estejam bem”.

Gabigol acompanhou a partida como espectador no Maracanã, vestindo uma camisa retrô com o número 10. Foto: @Gabigol via X

PUBLICIDADE Questionado sobre como ele lida com problemas como esse logo no começo da carreira, Filipe Luís destacou seu papel de líder desde antes da aposentadoria. “Eu tive muitas experiencias e convivência com polêmicas como jogador. De companheiros e até mesmo eu. A liderança que eu tenho é natural. Eu sou como eu sou, não sou um ator. Isso não se prepara. Isso se é”, definiu. No domingo, após o título da Copa do Brasil, Gabigol revelou que não vai continuar no Flamengo em 2025. O contrato dele termina no final do ano e, segundo o atacante, não houve proposta para uma renovação. “Essa foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo, mas o carinho é imenso, recíproco. Agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam. Poder me despedir da torcida e dos meus colegas”, disse em entrevista à TV Globo, ao final da partida.

Nesta quarta-feira, Gabigol foi até o Maracanã. Ele vestiu uma camisa retrô do Flamengo com o número 10. Após o clube comunicar o afastamento do jogador, ele publicou que iria como torcedor à partida.

A relação de Gabigol com o Flamengo era conturbada nos últimos anos. Em 2024, o jogador passou por um período de suspensão por dificultar um exame antidoping no ano passado. Ainda neste ano, o atacante perdeu a camisa 10, a qual herdou após a aposentadoria de Diego Ribas. A punição veio depois de vazar uma foto do jogador com a camisa do Corinthians.

A partir disso, ele também passou a ser preterido no ataque rubro-negro. Na última semana, ele já havia publicado um vídeo em tom de despedida, com a expressão “The Last Dance” (A última dança, em português). “Durante esses anos, falei muito com Marcos Braz. A gente conversou. Falei da possibilidade de conversar sobre 2 ou 3 anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo”, reclamou o atacante.

Marcos Braz falou que o comunicado de Gabigol não era surpresa para ele. Houve uma suposição sobre mau comportamento do atacante ao ser substituído no intervalo da final. O atacante respondeu com um post de uma foto em que ele aparece abraçando Filipe Luís. Nesta quarta-feira, torcedores levaram um bandeirão com rosto do jogador e a frase: “Fechado com Gabigol”.

Torcida do Flamengo homenageia Gabigol ao lado de Zico. Foto: Reprodução/SporTV

Desde julho, Gabigol estava livre para assinar um pré-contrato com outro clube. O Palmeiras chegou a oferecer uma proposta ao jogador e seu estafe para contar com o atleta a partir de janeiro de 2025, mas o documento não foi assinado, e clube desistiu da contratação. Ainda não há acerto fechado, mas o jogador está encaminhado com o Cruzeiro. O Santos, pelo qual Gabigol foi formado, ainda tenta interceptar o negócio.