Ao marcar seu primeiro gol nesta edição de Libertadores, Gabigol se tornou o maior artilheiro brasileiro na história da competição. Apesar do empate com o Racing por 1 a 1 ter sido insosso para o Flamengo, que ficou boa parte da partida com um jogador a mais, para o camisa 10 foi uma noite que o colocou no rol de ídolos do esporte nacional.

O atacante chega a 30 gols marcados ao longo de sua carreira na Libertadores, a maioria esmagadora pelo Flamengo – 29 no time rubro-negro e apenas um pelo Santos, na edição de 2018. Nas partidas em que marcou (22 ao todo), sua equipe perdeu apenas um jogo: a decisão de 2021, diante do Palmeiras. Nos outros 21 jogos, Flamengo e Santos saíram de campo ao menos com um empate.

Elogiado pelos torcedores rubro-negros pelo seu poder de decisão, Gabigol estava em má fase antes de marcar seu gol na Argentina. Além de ainda não ter marcado pela competição – o Flamengo já havia enfrentado o Aucas e o Ñublense –, ele vive um início de ano modesto, comparado a outras temporadas. Até aqui, fez dez gols em 23 jogos na temporada.

Gabigol marcou seu primeiro gol na Libertadores deste ano contra o Racing. Foto: Luis Robayo/AFP

Com o gol marcado sobre o Racing, Gabigol, Gabriel Barbosa ou simplesmente Gabi superou Luizão, ex-atacante do Corinthians, que fez 29 e com quem estava empatado até então. Além do recorde, o camisa 10 do Fla voltou a balançar a rede com a bola rolando após 15 jogos. Neste período, que durou pouco mais de dois meses, ele marcou apenas dois gols de pênalti.

A Libertadores, no entanto, é a competição na qual Gabigol mais se destaca. Desde que chegou ao Flamengo, em 2019, a equipe disputou três finais. Em todas elas, o jogador marcou ao menos um gol: dois diante do River Plate, em seu ano de estreia; um na derrota para o Palmeiras, em 2021; e o gol do título sobre o Athletico-PR na última temporada.

Gabigol marcou em todas as finais de Libertadores pelo Flamengo. Foto: Rodrigo Buendia/AFP

Além dos gols nas finais, nas quatro temporadas pelo Flamengo, o atacante já marcou outros 12 gols na fase mata-mata da competição. Apesar de em 2022 ele dividir a referência no ataque com Pedro, eleito melhor jogador da última Libertadores, Gabigol foi decisivo contra o Corinthians, fora de casa, e marcou um dos gols da goleada sobre o Tolima, por 7 a 1, nas oitavas de final.

Relembre todos os gols de Gabigol na Libertadores

Santos 2 x 0 Estudiantes (2018 - Fase de Grupos)

San José 0 x 1 Flamengo (2019 - Fase de Grupos)

Flamengo 3 x 1 LDU (2019 - Fase de Grupos)

Flamengo 2 x 0 Emelec (2019 - Oitavas de final): dois gols

Internacional 1 x 1 Flamengo (2019 - Quartas de final)

Flamengo 5 x 0 Grêmio (2019 - Semifinal): dois gols

Flamengo 2 x 1 River (2019 - Final): dois gols

Flamengo 3 x 0 Barcelona de Guayaquil (2020 - Fase de grupos)

Racing 1 x 1 Flamengo (2020 - oitavas de final)

Vélez Sarsfield 2 x 3 Flamengo (2021 - Fase de grupos)

Flamengo 4 x 1 La Calera (2021 - Fase de grupos): dois gols

LDU 2 x 3 Flamengo (2021 - Fase de Grupos): dois gols

La Calera 2 x 2 Flamengo (2021 - Fase de Grupos)

Olimpia 1 x 4 Flamengo (2021 - Quartas de final): dois gols

Flamengo 5 x 1 Olimpia (2021 - Quartas de final): dois gols

Palmeiras 2 x 1 Flamengo (2021 - Final)

Flamengo 3 x 1 Talleres (2022 - Fase de grupos)

Universidad Católica 2 x 3 Flamengo (2022 - Fase de grupos): dois gols

Flamengo 7 x 1 Tolima (2022 - Oitavas de final)

Corinthians 0 x 2 Flamengo (2022 - Quartas de final)

Flamengo 1 x 0 Athletico-PR (2022 - Final)

Racing 1 x 1 Flamengo (2023 - Fase de grupos)













