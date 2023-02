Gabigol nega dívida com torcida do Flamengo após 3º lugar no Mundial, mas avisa: ‘Temos de melhorar’

O começo da temporada não vem sendo como o Flamengo esperava. Sob o comando do técnico Vítor Pereira, o clube rubro-negro perdeu a Supercopa para o Palmeiras e viu o sonho do título mundial ir por água abaixo logo na estreia ao ser derrotado pelo Al-Hilal na semifinal. Ainda no Marrocos, a delegação brasileiro trouxe, ao menos, a medalha do terceiro lugar após vitória diante do Al-Ahly por 4 a 2, neste sábado.

A eliminação nos dois primeiros campeonatos que disputou na temporada ligou o sinal de alerta e deixou o técnico Vítor Pereira pressionando na Gávea. Gabigol, no entanto, teve um discurso diferente. Autor de dois gols sobre o Al-Ahly, o camisa 10 não vê o elenco com dívida com a instituição ou até mesmo com a torcida rubro-negra, até por causa dos inúmeros títulos conquistados desde 2019 - no ano passado, o Fla ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores.

Com dois gols no jogo, Gabigol foi um dos responsáveis pela conquista do terceiro lugar no Mundial de Clubes. Foto: Alexandre Neto /Reuters

“Não temos dívida com ninguém, temos de trabalhar. Estamos aqui para representar o Flamengo. O vento atrapalhou, mas fizemos um bom jogo. Virada difícil, mas importante. Temos de melhorar também na vitória. Descansar, pois quarta-feira já tem outro jogo importante”, disse o artilheiro referindo-se à retomado do time no Brasil.

Gabigol marcou os dois gols de pênalti e foi um dos destaques no triunfo do Flamengo, que rendeu ao time um terceiro lugar no Mundial de Clubes, apesar de toda a dificuldade diante do Al-Ahly. A equipe soube aproveitar da sua superioridade numérica para evitar novo vexame.

“Estamos no começo de um trabalho. É completamente normal ter oscilações dentro de campo. É um time em construção, que precisa de tempo para engrenar, mas estamos remodelando a equipe, que vai brigar por títulos em todas as competições que disputar”, afirmou Vítor Pereira, que chegou ao clube depois da demissão de Dorival Júnior.

O Flamengo volta a campo agora na quarta-feira, às 21h10, para pegar o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira pelo Campeonato Carioca. No Estadual do Rio, o time rubro-negro tem 14 pontos em seis jogos, contabiliza quatro vitórias e ainda não perdeu no torneio. O time deve ser misto por causa do desgaste dos jogos e da viagem.