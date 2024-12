Gabigol no Santos? Acordo entre atacante e patrocinador do clube gera expectativas

Na véspera da despedida com a torcida do Flamengo, Gabigol anunciou o acordo com a empresa de capitalização, Viva Sorte, que recentemente adquiriu os direitos do naming rights da Vila Belmiro. O acordo transformou o camisa nove do clube carioca, no novo embaixador da marca, o que gerou expetativas nos torcedores santistas.

PUBLICIDADE No entanto, o patrocínio com o jogador não tem nenhuma relação com o clube da baixada santista. Aliás, a empresa e jogador já estavam em negociação antes de Gabigol anunciar a saída do seu atual clube, Flamengo. Apesar de o Santos estar entre os clubes que fizeram propostas por Gabigol, o atacante ainda não revelou seu destino para 2025. Há especulações também sobre o interesse do Cruzeiro. O ex-menino da vila poderá contar com a participação de seu novo patrocinador nas negociações, caso escolha retornar ao seu primeiro clube.

Gabigol é o novo embaixador da Viva Sorte, empresa que dá o nome a Vila Belmiro, estádio do seu ex-clube. Foto: Pilar Olivares/REUTERS

A parceria entre Santos e Viva Sorte começou de maneira polêmica nos bastidores. Conforme noticiou o Estadão, clube e empresa, neste ano, entraram em uma mesa de negociações sem a participação da construtora WTorre para oficializar o projeto do novo estádio do clube da Baixada Santista.

A expetativa da Viva Sorte era de, além de manter os direitos de nomeação do atual estádio, Vila Belmiro, também utilizá-los na nova arena do clube. Esse fato foi barrado no imbróglio de negociações entre a antiga direção do clube. Além disso, a marca também é exibida na parte frontal e posterior do calção dos atletas e nos uniformes dos membros da comissão técnica.

A conclusão do negócio foi muito comemorada entre o clube, pois o dinheiro do patrocínio será essencial na construção do novo estádio.

Gabigol anunciou através do seu perfil do x o acerto que o decretou o novo embaixador da marca.

Um fator curioso que animou a torcida santista, foi a similaridade entre o video de anúncio do atacante com a patrocinadora com o vídeo que decretou o seu retorno ao Santos em 2018.