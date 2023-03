De forma discreta, Gabigol e Rafaella Santos, irmã de Neymar, voltaram a namorar. Segundo o jornal Extra, o atacante estava presente na festa de aniversário de 27 anos de Rafaella, realizada na segunda-feira, em São Paulo, em um evento para 500 pessoas. O casal, que ficou junto pela primeira vez em 2017, ensaiava reatar o namoro desde o início do ano.

Gabigol e Rafaella estreitaram novamente a relação quando a irmã de Neymar decidiu morar no Rio, onde o atacante atua pelo Flamengo. Segundo a publicação, na primeira festa realizada por Rafaella para comemorar o seu aniversário, o centroavante compareceu à celebração com flores e um urso de pelúcia gigante. No dia seguinte, Rafaella postou o presente e legendou: “Tks, my boy” (“Obrigado, meu garoto”, em tradução literal).

Gabigol e Rafaella Santos voltaram a namorar após período separado. Foto: Reprodução/ Instagram Rafaella Santos

Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, atuou como cupido para unir o jogador com Rafaella. Ela se aproximou da irmã de Neymar, passando a ir juntas a baladas, e teve papel importante para o atacante do Flamengo decidir se comprometer novamente e largar a vida de solteiro. Em campo, Gabigol anda devendo futebol ao Fla.

Outro ponto crucial para a volta do namoro teria sido a conciliação com o pai de Neymar. Sogro e genro, em outras ocasiões, chegaram a discutir de maneira ríspida. No entanto, ambos decidiram levantar bandeira branca por Rafaella e até conversaram em alguns momentos da festa em São Paulo.

A volta chegou a ficar por um fio depois de Rafaella descobrir que Gabigol ficou com uma influenciadora do Rio quando estava solteiro. O atacante teria argumentado que o fato teria ocorrido antes de eles voltarem a namorar e a paz voltou a reinar entre o casal. Gabigol tem uma final de Campeonato Carioca para jogar. O Fla mede forças em duas partidas com o Fluminense, atual campeão do Rio.