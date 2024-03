Gabigol se pronuncia após ser suspenso do futebol por 2 anos: ‘Confio que serei inocentado’

O jogador relembrou o início da carreira no futebol para destacar sempre ter seguido as regras e jamais ter utilizado substâncias proibidas. Vale ressaltar que a punição aplicada pelo TJD-AD ao atacante é por “fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle”, prevista no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, e não por ter sido encontrada qualquer substância proibida no exame. Em caso de condenação neste artigo, o código prevê até quatro anos de suspensão.

“Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos, o que reforça meu compromisso com o meu clube e com o torcedor brasileiro”, disse Gabigol, que afirmou estar “decepcionado” com o resultado do julgamento. “Seguirei cooperando com as autoridades esportivas e confiante de que minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior”, disse.