Gabriel ‘avisou’ Vítor Pereira para ser escalado só de centroavante no Flamengo

Aproveitando o clima festivo dos vestiários do Flamengo, após a vitória por 2 a 0 em cima do rival Fluminense no Maracanã, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, revelou uma conversa que teve com o técnico Vítor Pereira durante esta última semana, que antecedeu ao primeiro jogo da final do Campeonato Carioca.

“Eu aproveitei para esclarecer com o Vítor Pereira uma situação em relação à maneira de eu jogar. No ano passado eu joguei de modo diferente (mais recuado para a entrada de Pedro na frente) e agora deixei claro que quero jogar na minha posição de origem”, disse o atacante, que pretende atuar como verdadeiro centroavante, lá na frente, sem voltar para armar jogo como fez na época em que o time era dirigido por Dorival Júnior.

Gabriel abriu o jogo sobre o que pretende para esta temporada com a camisa rubro-negra: ele quer jogar como centroavante, marcar gols e nada de ficar armando jogadas ou dando passes para os outros marcarem os gols.

Gabigol explicou que conversou com Vítor Pereira e pediu para atuar somente em sua posição de origem Foto: DOUGLAS SHINEIDR / AFP

Ele até explicou que, nesta primeira final do Campeonato Carioca, ficou na reserva por estar se recuperando, mas que depois vai querer sua vaga no time titular. “Hoje saiu com o Pedro...mas vamos ver”, completou, deixando no ar que pode ser ele ou o companheiro no ataque. Há quem diga que o técnico português vai tentar achar uma forma de montar o time com dois atacantes na frente, que seriam Gabriel e Pedro considerados dois grandes especialistas.

O centroavante explicou porque ficou três dias treinando à parte do grupo nesta semana decisiva e aceitou começar na reserva diante do Fluminense. Ele entrou em campo aos 19 minutos do segundo tempo no lugar de Everton Cebolinha. “Desde o Mundial de Clubes até o jogo com o Vasco (na semifinal) eu não vinha bem, na verdade estava enxugando gelo. Resolvemos parar nesta semana, trabalhamos na academia e foi bom.”