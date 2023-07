Gabriel Jesus compara o estilo de Abel Ferreira com o de Guardiola: ‘Eles sempre querem mais’

Gabriel Jesus é um dos símbolos da fase vencedora do Palmeiras nos últimos anos. Criado nas categorias de base do clube, o atacante do Arsenal foi um dos destaques da equipe entre 2015 e 2016 e foi essencial para a conquista dos títulos da Copa do Brasil e do Brasileirão. Após seu início promissor, o jogador foi vendido para o Manchester City e conquistou inúmeros títulos com o comando de Pep Guardiola.

De férias no Brasil após sua primeira temporada com a camisa do Arsenal, Gabriel Jesus comentou as semelhanças que vê no trabalho de Guardiola e Abel Ferreira. Apesar de não ter trabalhado diretamente com o treinador português do Palmeiras, Gabriel tem amigos no elenco atual do clube e também esteve trabalhando nas instalações da equipe no começo de 2023 e teve contato com a comissão técnica atual.

“Ele (Abel Ferreira) é muito parecido com o Guardiola na questão da intensidade. Pelo o que eu falei com ele e com o Dudu, pude sentir isso. Eles sempre querem mais, querem ganhar, não importa o jogo, querem conquistar títulos e melhorar seus números. E são pessoas incríveis”, comentou o jogador em entrevista para o programa Boleiragem do Sportv.

London (United Kingdom), 28/05/2023.- Arsenal'Äôs Gabriel Jesus during the English Premier League soccer match between Arsenal FC and Wolverhampton Wanderers, in London, Britain, 28 May 2023. (Laos, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Foto: EFE / EFE

“Fiquei treinando no Palmeiras e comecei a entender o porquê dos resultados. Conversei com o Abel Ferreira e a comissão técnica, e o trabalho deles se aproxima muito do que é feito na Europa, são muito capacitados”, salientou Gabriel Jesus.

Volta para o Palmeiras

Com contrato com o Arsenal até junho de 2027, quando terá 30 anos de idade, Gabriel Jesus não esconde que deseja retornar para o Palmeiras no futuro e, diferente do que alguns pensam, a ideia de Jesus não é voltar para o clube na reta final da carreira.

“Quando é clássico, jogo importante, ou folga no dia seguinte, eu sempre tento assistir e tenho tido muita felicidade. Estou muito feliz com o momento do Palmeiras. Eu quero voltar ao Palmeiras, mas não para encerrar a minha carreira. Penso em voltar para jogar e conquistar mais títulos pelo clube. Não sei quando, mas vou voltar a vestir a camisa do Palmeiras”, finalizou o jogador.