Gabriel Jesus dá assistência, Arsenal bate Bodo Glimt e lidera na Liga Europa

O Arsenal não teve trabalho para ganhar sua segunda partida seguida na Liga Europa. Jogando no Emirates Stadium, fez 3 a 0 sobre o Bodo Glint e, com 100% de aproveitamento, superou os noruegueses - somam um jogo a mais - na classificação. Mikel Arteta se deu ao luxo de poupar alguns titulares e, mesmo assim, sua equipe foi soberana em todo o confronto. Gabriel Jesus saiu do banco para fazer grande jogada e servir o português Fábio Vieira no terceiro gol.

Com o artilheiro Gabriel Jesus no banco, o também brasileiro Marquinhos teve chance de começar e mostrar para Arteta que pode ser útil. Não participou dos gols, contudo. Nketiah abriu o marcador após rebote de chute forte de Tierney que bateu na trave, logo aos 23 minutos.

A torcida ainda comemorava o primeiro gol quando Fábio Vieira cruzou na cabeça do zagueiro Holding, que ampliou, aos 27. Xhaka quase ampliou em cobrança precisa de falta espalmada pelo goleiro Khaikin.

Gabriel Jesus foi importante na vitória do Arsenal por 3 a 0. Foto: Kin Cheung/AP

Do outro lado, o goleiro Turner passou o primeiro tempo inteiro apenas observando o Arsenal jogar no ataque. O primeiro chute do Bodó Glimt na partida ocorreu apenas aos 5 do segundo tempo. O lateral Vetlesen bateu fraco, sem problemas para a defesa. O camisa 30 do time inglês ainda faria milagre em chute de Saltnes nos acréscimos.

Do mais, uma apresentação segura e econômica do Arsenal pelas tantas chances desperdiçadas. Nketiah falhou cara a cara ao bater para o alto. Gabriel Jesus entrou somente aos 13 do segundo. E confirmou a grande fase, desta vez, servindo de garçom. O camisa 9 recebeu na linha de fundo, passou por dois marcadores e rolou para Fábio Vieira fechar o placar.

Com a manutenção dos 100% de aproveitamento, o Arsenal subiu para o topo do Grupo A, ultrapassando justamente o Bodo Glimt, que estava invicto e com quatro pontos após ter feito um jogo a mais. O PSV também soma quatro, mas está em terceiro, com o zerado Zurich na lanterna.

Quem também está muito bem na Liga Europa é o Fenerbahçe de Jorge Jesus. Nesta quinta-feira, o clube turco subiu para sete pontos na chave B ao superar o AEK Larnaca, do Chipre, por 2 a 0, gols de Batshuayi e Mamas, contra. Leva a melhor sobre o Rennes nos critérios de desempate. O time francês fez 2 a 1 no Dynamo Kiev.

Campeã da Liga Conferência, a Roma não começa bem na Liga Europa, amargando sua segunda derrota no Grupo C. Mesmo atuando em casa e abrindo 1 a 0 com Dybala, de pênalti,os comandados de José Mourinho não conseguiram administrar a vantagem e permitiram a virada, para 2 a 1, com gols de Rodriguez e Luiz Henrique.

Rashford livra United de derrota para o Omonia

Após ficar no banco de reservas durante a goleada por 6 a 3 sofrida pelo Manchester United no dérbi com o City, Cristiano Ronaldo começou jogando nesta quinta-feira, em Nicósia, no Chipre, e ajudou a construir a vitória por 3 a 2 sobre o Omonia, pela terceira rodada da Liga Europa. O grande nome da partida, contudo, foi Marcus Rashford, que entrou na volta do intervalo, quando o time inglês perdia por 1 a 0, e liderou a virada com dois gols e uma assistência.

Agora com seis pontos, a equipe comandada por Erik Ten Hag está na segunda colocação do Grupo E, abaixo do Real Sociedad, que se manteve invicto e chegou aos nove pontos ao bater o Sheriff Tiraspol, com gols de David Silva e Elustondo. O Sheriff é o terceiro, com três pontos, e o Omonia está em quarto, ainda sem pontuar.

Questionado por suas escolhas nos últimos dias, o técnico Erik Ten Hag escalou Cristiano Ronaldo e Casemiro como titulares. Foi apenas a quarta vez que o craque português começou jogando nesta temporada. Já o volante brasileiro, contratado junto ao Real Madrid na última janela de transferências, havia recebido apenas uma oportunidade entre os 11 iniciais até então.

Marcus Rashford saiu do banco para livrar o Manchester United de mais um vexame na temporada. Foto: Khaled Desouki/AFP

A superioridade técnica do time inglês ditou o ritmo da partida. Cristiano Ronaldo foi participativo e protagonizou algumas oportunidades, mas as melhores chances do primeiro tempo foram um belo chute de Antony, de fora da área, defendido pelo goleiro brasileiro Fabiano, e uma bola colocada na trave por Bruno Fernandes.

O Omonia sofreu com 12 finalizações do United e contabilizou apenas três, das quais uma parou na rede. No lance, aos 33 minutos, Malacia perdeu a bola perto do meio de campo e Bruno avançou diante do espaço livre à sua frente. Chegou a ser alcançado pela marcação, mas conseguiu soltar a bola para Ansarifard superar De Gea.

Dona de um histórico recente de frustrações, a equipe inglesa tranquilizou a torcida aos sete minutos, quando Rashford, que entrou no lugar de Sancho, bateu colocado após lançamento de Bruno Fernandes e anotou um bonito gol. Rashford brilhou novamente ao ajeitar de calcanhar para Martial marcar o gol da virada, aos 17, após limpar o marcador e bater firme de fora da área.

O United chegou a sofrer alguns sustos, porém sem grande volume, e continuou tentando ampliar o placar para evitar a zebra. Ronaldo passou perto de marcar, ao acertar trave, mas o terceiro gol saiu dos pés de Rashford, com assistência do craque português. O Omonia diminuiu com Panagiotou, aos 40, e fechou o placar.

OUTROS JOGOS

Pelo Grupo E, a Lazio ficou no 0 a 0 com o Sturm Graz. Com isso, os dois times estão com quatro pontos, mas a equipe italiana é líder por vantagem no saldo de gols. Na França, o Monaco venceu o Trabzonspor por 3 a 1 e ficou com o segundo lugar do Grupo H, liderado pelo Ferencváros, que conheceu a primeira derrota ao ser goleado por 4 a 1 pelo Estrela Vermelha. O PSV, integrante do Grupo A, goleou o Zurich por 5 a 0.

A quinta-feira também foi de rodada da Liga Conferência. Uma das partidas foi a vitória por 1 a 0 do West Ham sobre o Anderlecht. O gol foi marcado por Scamacca com assistência do meio-campista da seleção brasileira Lucas Paquetá, que teve ótima atuação.

