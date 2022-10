Gabriel Jesus decide clássico com Tottenham e Arsenal mantém liderança do Campeonato Inglês

O Arsenal segue a todo vapor neste início de Campeonato Inglês e conquistou a primeira vitória em clássicos na temporada na manhã deste sábado. Jogando diante do Tottenham no Emirates Stadium, em Londres, o time da casa venceu pelo placar de 3 a 1 em mais um jogo com importante participação de jogadores brasileiros. Gabriel Jesus marcou o segundo gol do Arsenal e Emerson Royal foi expulso pelo Tottenham. O duelo foi válido pela oitava rodada do torneio.

O triunfo garante o Arsenal na liderança da competição por mais uma rodada, com 21 pontos. O Tottenham, que tinha possibilidade de assumir a primeira colocação, segue com 17 pontos, em terceiro, atrás do Manchester City, que tem os mesmos 17 pontos e ainda joga na rodada.

Leia também Cruzeiro é campeão da Série B, encerra jejum e quebra marca do Corinthians

Os rivais de Londres fizeram um grande primeiro tempo na manhã deste sábado. O Tottenham teve uma ótima chance com Richarlison nos primeiros minutos, mas o Arsenal conseguiu responder na mesma moeda. No momento em que era melhor em campo, o time de Mike Arteta aproveitou para abrir o placar. Bem White passou para Thomas Partey acertar um lindo chute da entrada da área aos 20 minutos. O ganês acertou o ângulo de Lloris e fez 1 a 0.

Brasileiro Gabriel Jesus marca segundo gol do Arsenal diante do Tottenham pelo Campeonato Inglês. Foto: AP / AP

O empate do Tottenham veio aos 31 minutos, com o atacante Harry Kane chamando a responsabilidade em cobrança de pênalti certeira. No fim do primeiro tempo, Gabriel Jesus fez fila na defesa do Tottenham e quase marcou para o Arsenal, mas Ramsdale defendeu.

Aos 4 minutos, a zaga do Tottenham bobeou e o Arsenal voltou a ficar na frente do placar com Gabriel Jesus. Saka finalizou para defesa de Lloris, mas o goleiro e o zagueiro Romero se enrolaram na hora de afastar o rebote e o atacante brasileiro pressionou para empurrar para o fundo das redes.

Se de um lado o brasileiro Gabriel Jesus brilhava, do outro Emerson Royal fez um desastre. O lateral foi expulso com cartão vermelho direto quando cometeu falta dura no compatriota Gabriel Martinelli, que estava em seu campo de defesa.

Continua após a publicidade

Antes mesmo que Antonio Conte pudesse fazer alterações no time, o Arsenal aproveitou a vantagem numérica e fez 3 a 1 logo depois, aos 22 minutos. Após jogada bem trabalhada, Xhaka teve muito espaço para finalizar rasteiro e ampliar o marcador no Emirates Stadium. Com desvantagem em campo, o Tottenham pouco ameaçou o rival no trecho final do jogo e o 3 a 1 permaneceu no placar.

O Arsenal volta a campo no meio da próxima pela Liga Europa para enfrentar o Bodo/Glimt e terá um novo clássico pela frente no próximo fim de semana, contra o Liverpool. Já o Tottenham joga pela Liga dos Campeões contra o Eintracht Frankfurt. Pelo Campeonato Inglês, o time de Antonio Conte tentará a recuperação contra o Brighton & Hove Albion.