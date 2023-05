Gabriel Jesus marca, Arsenal bate o Chelsea e reassume liderança da Premier League

O Arsenal, enfim, voltou a vencer no Campeonato Inglês. Após quatro partidas sem emplacar uma vitória, o time do técnico Mikel Arteta derrotou o Chelsea por 3 a 1, nesta terça-feira, em jogo atrasado, e reassumiu o topo da classificação. Com o resultado, o time soma agora 78 pontos e abre dois de frente para o Manchester City, que tem duas partidas a menos.

O triunfo chega para aliviar o ambiente de tensão que tomou conta do clube desde os seguidos tropeços que permitiram a aproximação do time do técnico Pep Guardiola na luta pelo título.

Na partida, o Arsenal precisou apenas dos primeiros 45 minutos para fazer três gols e garantir o resultado. Ödegaard (duas vezes) e Gabriel Jesus marcaram os gols. Madueke descontou na etapa final.

Disposto a se reabilitar no Campeonato Inglês, o Arsenal tomou logo a iniciativa da partida e com pouco mais de meia hora de jogo já tinha construído a vantagem de 3 a 0 no marcador diante do Chelsea.

Jogadores do Arsenal comemoram o gol de Gabriel Jesus na vitória sobre o Chelsea Foto: Neil Hall / EFE

O primeiro gol saiu aos 17 minutos. Ödegaard recebeu passe de Xhaka e chutou firme de perna esquerda. A bola ainda tocou no travessão antes de estufar as redes do rival. O domínio seguiu intenso e o Chelsea não conseguiu encaixar a marcação para tentar diminuir a pressão.

Com liberdade no meio-campo e jogadas de infiltração, o Arsenal seguiu criando boas chances. E em uma jogada muito parecida com o lance do primeiro gol Ödegaard movimentou o placar mais uma vez completando uma assistência de Xhaka.

O Chelsea mal teve tempo de assimilar o golpe e voltou a ser vazado na partida. Aos 33 minutos, foi a vez de Gabriel Jesus balançar a rede. O atacante revelado pelo Palmeiras iniciou a trama ofensiva e lançou Xhaka na área que arriscou a conclusão. O goleiro Kepa conseguiu fazer a defesa parcial, mas na sobra, o brasileiro marcou presença e cravou 3 a 0 ainda no primeiro tempo.

Com o jogo sob controle, o Arsenal cadenciou o ritmo e passou a tocar a bola. Com mais espaços para criar no meio-campo, o Chelsea cresceu na partida e conseguiu descontar. Madueke recebeu bom lançamento de Kovacic e, sem marcação, chutou de pé esquerdo para fazer 3 a 1 aos 27 minutos.

Sem força para reagir, o Chelsea até tentou chegar ao ataque, mas não conseguiu ameaçar o gol do Arsenal, que administrou o resultado e garantiu os três pontos jogando diante de sua torcida