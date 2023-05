Mãe e mulher de Gabriel Jesus se reconciliam e aproveitam momentos em família em Londres

A mãe e a mulher de Gabriel Jesus finalmente fizeram as pazes. Vera Lúcia estava afastada do convívio do núcleo familiar do jogador do Arsenal após desavenças com a nora, a influenciadora Raiane Lima. De acordo com o jornal Extra, Vera e Raiane retomaram o bom convívio.

Na última semana, Gabriel Jesus publicou em suas redes sociais uma foto em que aparecem a mãe, a mulher e a filha, Helena, que completou na ocasião seu primeiro ano de vida, em Londres.

Em sua página, Vera Lúcia também postou uma foto com filho, nora e neta no gramado do Emirates Stadium após a conclusão da última rodada do Campeonato Inglês, em vitória do Arsenal sobre o Wolverhampton, por 5 a 0, em que Gabriel Jesus marcou um dos gols.

Problemas familiares de Gabriel Jesus, inclusive, fizeram com que o casal desse um tempo em seu relacionamento no início desse ano. Raiane negou que houvesse algum tipo de traição e deixou explícito que a relação com a família era um entrave para a continuidade do romance.

“Quem quiser comemorar também, pode comemorar. (Principalmente os familiares)”, escreveu Raiane à época. “Não foi traição, foi só pressão mesmo de tudo e de todos.” Mas, após um breve intervalo, Gabriel Jesus e Raiane reataram o relacionamento. Foram apenas duas semanas separados.

Gabriel Jesus se reencontrou no Arsenal e fez uma boa temporada. A frustração ficou por conta da perda do título inglês para o Manchester City na reta final. O atacante disputou parte da Copa do Mundo do Catar com a seleção brasileira, mas precisou abandonar a concentração após sofrer uma lesão no joelho que gerou necessidade de cirurgia e o afastou dos gramados por três meses.