Galatasaray x Bayern: onde assistir, horário e escalação das equipes

Bayern de Munique e Galatasaray lideram o Grupo A da Champions League, com seis e quatro pontos, respectivamente. Nesta terça-feira, às 13h45 (horário de Brasília), eles se enfrentam no RAMS Park, em Istambul, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio mais importante da Europa.

O vencedor do duelo entre Galatasaray e Bayern de Munique se destacará na liderança, enquanto o derrotado pode se ver em meio a uma disputa embolada pela classificação para as oitavas de final.

GALATASARAY x BAYERN DE MUNIQUE: DATA, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 24/10 (terça-feira).

: 24/10 (terça-feira). HORÁRIO : 13h45.

: 13h45. LOCAL: RAMS Park, em Istambul (TUR).

Galatasaray e Bayern de Munique medem forças nesta terça-feira em Istambul. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR GALATASARAY x BAYERN DE MUNIQUE AO VIVO

TNT

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE GALATASARAY E BAYERN DE MUNIQUE

GALATASARAY : Muslera; Boey, Sanchez, Bardacki e Angelino; Ayhan e Torreira; Tete, Akturkoglu e Zaha; Icardi. Técnico: Okan Buruk.

: Muslera; Boey, Sanchez, Bardacki e Angelino; Ayhan e Torreira; Tete, Akturkoglu e Zaha; Icardi. Okan Buruk. BAYERN DE MUNIQUE: Ulreich; Sarr, Kim, De Ligt e Davies; Kimmich e Laimer; Coman, Musiala e Sané; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GALATASARAY E BAYERN DE MUNIQUE