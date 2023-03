Seleção italiana monitora Galoppo e outros argentinos para futuras convocações, diz jornal

O sucesso de Mateo Retegui, atacante argentino com cidadania italiana, pela seleção da Itália fez a comissão técnica de Roberto Mancini ficar mais atenta a atletas com dupla nacionalidade que têm se destacado em diferentes centros do futebol. De acordo com o jornal Gazzetta Dello Sport, outros argentinos estão sendo observados, caso do meio-campista Giuliano Galoppo, do São Paulo, que trabalha sob o comando de Rogério Ceni.

Galoppo tem cidadania italiana, morou no país europeu e até jogou por alguns times da Europa nas categorias de base, na época em que seu pai, Marcelino Galoppo, defendeu o Sanremese e o Ventimiglia, times de menor expressão na Itália. O meia são-paulino vivia ótima temporada, com oito gols e duas assistências em 11 partidas, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante as quartas de final do Paulistão, contra o Água Santa.

Galoppo é observado pela comissão técnica da Itália para futuras convocações. Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistao

Além do jogador do São Paulo, a lista divulgada pelo Gazzetta Dello Sport tem mais três nomes, dos quais dois jogam no futebol argentino: Gianluca Prestianni, jovem promessa de 17 anos que está recebendo suas primeiras oportunidades como profissional no Vélez Sarsfield, e Marco Di Cesare, de 21 anos, zagueiro do Argentino Juniors, que está no grupo do Corinthians na Libertadores.

O único dos citados que atua no futebol europeu é Nicolás Capaldo, meio-campista de 24 anos revelado pelo Red Bull Salzburg, da Áustria. Na temporada, tem cinco gols e uma assistência em 22 jogos disputados.

Depois de ficar fora das duas últimas Copas do Mundo, a seleção italiana tenta se reinventar. Buscar mais jogadores com dupla nacionalidade parece ser um caminho que tem agradado ao comando técnico. É o que mostra o sucesso inicial de Retegui, que tem nove gols em seis jogos pelo Tigre, da Argentina, após já ter se destacado no ano passado. Ele começou sua jornada pela Itália marcando gols contra Inglaterra e Malta, nas primeiras partidas das Eliminatórias da Eurocopa.

A empreitada atrás desses jogadores, contudo, não chega a ser uma grande novidade para a Azzurra. No passado, já teve ítalo-argentinos em seu elenco, como Camoranesi, um dos maiores ídolos da história da Juventus. Em um histórico mais recentes, há uma lista consideravelmente grande de brasileiros naturalizados que vestiram a camisa Azzurra, caso de Jorginho e Rafael Toloi, presentes na última convocação. Luiz Felipe, Éder, Thiago Motta e Rômulo também já foram chamados.