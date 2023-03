Galvão Bueno anuncia Cristiane como comentarista no amistoso Brasil x Marrocos

No próximo sábado, Galvão Bueno vai largar a aposentadoria e narrar o amistoso entre Brasil e Marrocos, em Tânger, às 19h (horário de Brasília). Nesta segunda-feira, o ex-funcionário da Globo anunciou mais uma comentarista da partida, cuja transmissão será feita em seu novo canal no YouTube, o “Canal GB”. Trata-se da atacante Cristiane, do Santos e com grande história na seleção brasileira feminina.

Cristiane é a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos, com 14 gols assinalados. Atualmente, aos 37 anos, ela defende as cores do Santos, sendo uma das líderes das “Sereias da Vila”.

“Bem, amigos. No canal GB, teremos a presença de uma supercraque dentro e fora de campo: a maior artilheira dos Jogos Olímpicos: minha amiga Cristiane. É mais uma parceria que vou reeditar. Em 2021, eu narrei e ela comentou os jogos da seleção feminina em Tóquio”, afirmou Galvão.

Cristiane marcou 14 gols pela seleção brasileira em Olimpíadas. Foto: Gonzalo Fuentes/ Reuters

“Estou muito feliz com o nosso reencontro”, concorda Cristiane. “Não vejo a hora de chegar sábado e estar junto com vocês. Estou muito honrada em participar desse momento especial e histórico que será a estreia do canal”, agradeceu a atacante.

Bem, amigos, e tem novidade no Canal GB!! A craque e amiga Cristiane estará conosco na transmissão de Brasil x Marrocos!! Bora lá se inscrever!! Haaaja coração!! https://t.co/XM64k4On71 pic.twitter.com/YwxNS80sHg — Galvão Bueno (@galvaobueno) March 20, 2023

Na convocação divulgada pela CBF nesta segunda, Cristiane novamente é ausência na lista da técnica Pia Sundhage, que conta com Marta para as partidas com Inglaterra e Alemanha, em abril.

Cristiane não será a única comentarista do jogo do time masculino do Brasil. Ela estará ao lado de Walter Casagrande e Arnaldo Cezar Coelho. As reportagens ficarão a cargo de Tino Marcos, enquanto o youtuber Felipe Neto participará do pré e pós-jogo, além do intervalo.