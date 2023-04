Galvão Bueno aproveita terraço do filho em Los Angeles, canta Beatles e elogia: ‘Que chique’

Galvão Bueno aproveitou o início da semana para desfrutar do terraço do apartamento em que vive o filho Luca, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O caçula do narrador, de 22 anos, preparou churrasco em um jantar especial que também contou com a presença de sua mãe, Desirée Soares.

Nas redes sociais, Galvão e Desirée mostraram detalhes da noite em família. O narrador acompanhou um jogo de futebol americano, um programa de golfe e desfrutou de uma taça de vinho antes de o jantar ser servido.

Luca cursa cinema em Los Angeles e mora na cidade de Glendale. Na última sexta-feira, o jovem teve um curta-metragem - Luna, do qual foi diretor - exibido na cidade no Beverly Hills Film Festival.

Galvão Bueno, Luca Bueno e Desireé Soares passaram a noite de segunda-feira juntos em Los Angeles. Foto: Reprodução/ Instagram @desireesoares

“É lindo esse rooftop do Luca”, comentou Galvão enquanto cantava o refrão de Let it be, dos Beatles. “Olha, que chique. Nunca tive uma cobertura dessa”, afirmou antes de brindar em espanhol: “Salud y plata (saúde e dinheiro, em português).”

Desirée também se mostrou encantada pelo rooftop do apartamento. “Gostoso demais. Visual maravilhoso. Delícia de noite, filho. Amei seu apê e seu churrasco. Foi tudo perfeito”, escreveu.

O rooftop conta do apartamento em que vive o caçula de Galvão esbanja luxo. Ele conta com diversas mesas, cadeiras, churrasqueira elétrica, televisão, bar e lareira, além de uma vista privilegiada de Los Angeles.

Continua após a publicidade