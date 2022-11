Copa sem Galvão? Não. Ele não participa da transmissão da abertura por causa da covid, mas viaja

Publicidade

Galvão Bueno não vai comandar o jogo de abertura da Copa do Mundo na Rede Globo, como tradicionalmente fez nas últimas edições da Copa. O torneio começa neste domingo. O narrador passou os últimos dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e agora aguarda em casa o resultado negativo do teste de covid-19 para, finalmente, embarcar para o Catar. O responsável pela narração de Catar x Equador, partida de estreia do Mundial, será Luís Roberto.

Os anfitriões enfrentam a seleção equatoriana, pelo Grupo A, domingo, às 13h (horário de Brasília). Os comentários ficarão por conta de Caio Ribeiro e Roger Flores, dois ex-jogadores de futebol. Holanda e Senegal completam a chave da seleção anfitriã.

Galvão Bueno vai perder a estreia da Copa do Mundo após internação por covid. Foto: Fabio Rocha/Fábio Rocha

Desta maneira, a estreia de Galvão Bueno na Copa do Catar deve ficar apenas para o jogo de estreia do Brasil no Mundial, contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, pelo Grupo G, a partir das 16h. Ele terá ao seu lado no time de comentaristas Roque Júnior, Ana Thaís Matos e Júnior.

O narrador usou as redes sociais nesta quarta-feira para comunicar a sua saída do hospital e tranquilizar os seus fãs sobre o seu estado de saúde. “Estou aqui para passar um recadinho. Na verdade, dois. Primeiro: tome muito cuidado. A covid voltou forte, forte mesmo. Então tome cuidado. Mas estou aqui para dizer que já estou inteiramente recuperado. Já estou com alta médica. Já vou agora para casa. É só questão de dar o (teste) negativo, pegar o avião e ir para o Catar”, disse o narrador.

Esta é a segunda vez que Galvão Bueno é infectado pela covid-19. Ela já havia testado positivo paro o vírus em janeiro deste ano. A nova internação adiou não só a viagem do narrador para o Catar como também a edição especial do “Bem, Amigos”, programa comandado por ele no SporTV há quase 20 anos, marcado para acontecer na última segunda-feira.

A Globo mantém conversas com Galvão Bueno para a assinatura de um novo contrato. O vínculo atual do narrador de 72 anos com a emissora carioca se encerra em dezembro, e a Copa do Mundo do Catar deverá ser a última da sua carreira, após 41 anos no canal.

Dono de uma das vozes mais marcantes da narração esportiva, Galvão Bueno ganhou notoriedade como o narrador oficial da seleção brasileira na Globo, participando da cobertura do tetracampeonato mundial, em 1994, e do penta, em 2002. Versátil, ficou conhecido por narrar as vitórias do Ayrton Senna na Fórmula 1 e, mais recentemente, foi a voz do ouro de Rebeca Andrade na Olimpíada de Tóquio.

A Globo prepara ainda o lançamento de um documentário original da plataforma de streaming Globoplay, que vai contar com curiosidades inéditas sobre a vida e a carreira do narrador. Ainda não há data para o lançamento.

RELEMBRE MOMENTOS MARCANTES DE GALVÃO BUENO

Na final da Copa de 1994, Galvão ficou marcado pelo grito de “É tetra!” após o italiano Roberto Baggio isolar a sua cobrança e dar o título ao Brasil.

“Sai que é sua, Taffarel” é certamente um dos bordões mais icônicos do narrador. A frase ficou na memória dos brasileiros ao ser dita por Galvão na disputa por pênaltis da semifinal da Copa de 1998, contra a Holanda.

Na Copa América de 2004, o Brasil perdia até os acréscimos da final contra a Argentina. Galvão narrava já então de derrota quando sentiu a possibilidade do empate e falou “capricha, Adriano”. Gol no apagar das luzes e mais um título para a seleção narrado por Galvão.

Infelizmente, Galvão Bueno também ficou marcado pela fatídica narração do 7 a 1 para a Alemanha, na semifinal da Copa de 2014, no Brasil. “Lá vem eles de novo” e “virou passeio” foram algumas das frases que o torcedor não esquece daquele dia.