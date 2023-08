Galvão Bueno comemora aniversário da mulher com sashimi de lagosta e filé de arraia em Jericoacoara

Galvão Bueno continua curtindo sua vida ao lado de sua mulher, Desirée Soares. Na última semana, o narrador ganhou as redes sociais ao postar um vídeo em seu Instagram aproveitando uma festa e falando que “Jeri enlouqueceu”. Nesta terça-feira, 22, Galvão voltou a usar a rede social para mostrar um sashimi de lagosta.

Nos vídeos postados por Desirée, Galvão Bueno também aparece conduzindo uma jangada que foi deixada na porta do quarto onde está hospedado em Jericoacoara, no Ceará. Desde que parou de narrar pela TV Globo, com o fim da Copa do Mundo do Catar, o narrador vem aproveitando a vida e mostra nas redes sociais um homem de 73 anos curtindo a vida de aposentado.

Galvão Bueno, Desirée Soares e casal de amigos em Jericoacoara Foto: Reprodução Instagram Desirée Soares

A viagem de Galvão Bueno para Jericoacoara tem um motivo. Além de curtir a cidade cearense, o narrador está aproveitando para comemorar o aniversário de Desirée Soares. A esposa está completando 54 anos e curte um período com um casal de amigos próximos. No jantar da última segunda-feira, 21, Desirée ganhou um bolo e ouviu os amigos cantarem parabéns.

Apesar de longe oficialmente das câmeras das grandes emissoras, Galvão Bueno continua ativo como comunicador. Agora, suas opiniões são muito mais incisivas, usando a internet como sua nova plataforma de trabalho. Além de análises sobre os principais fatos do esporte mundial, especialmente futebol, Galvão também passa boa parte de seu tempo administrando seus empreendimentos, como uma linha de vinhos.