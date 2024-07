Galvão Bueno elogia Argentina após título: ‘Sabe fazer o que falta na seleção brasileira’

Após o bicampeonato da Copa América conquistado pela Argentina no domingo, 14, o narrador e apresentador Galvão Bueno elogiou o desempenho na equipe na competição e fez comparações com a atuação da seleção brasileira, que caiu nas quartas de final para o Uruguai.

Em sua conta do Instagram, o ex-Globo afirmou em sua análise que o elenco argentino teve méritos para vencer a final contra a Colômbia e disse que a seleção brasileira não tem a mesma capacidade que a equipe para vencer as competições.

Galvão Bueno elogia Argentina após título da Copa América e faz comparação com postura da seleção brasileira Foto: @galvaobueno via Instagram

“O Lautaro (autor do gol da Argentina) é muito bom de bola. Deu um tapa na bola e tirou do goleiro. Bola no gol e acabou o jogo. A Argentina sabe fazer aquilo que às vezes falta na seleção brasileira. Não tem mais jogo. Se precisar furar a bola, fura a bola. Se precisar arrumar confusão, arruma confusão”, disse Galvão fazendo referência à eliminação do Brasil na Copa do Catar, quando a seleção caiu nos pênaltis após sofrer gol de empate da Croácia nos últimos minutos da prorrogação.

Sobre o Brasil, Galvão demonstrou preocupação com a sequência das Eliminatórias, que voltam a ser disputadas a partir de setembro, onde a seleção brasileira ocupa o sexto lugar da tabela. O narrador questionou o técnico Dorival Jr. sobre a possibilidade de convocar mais nomes presentes dentro do futebol brasileiro. Dorival, que tal alguns jogadores que jogam aqui no futebol do Brasil e que possam ser convocados? Será que não tem um lugarzinho ali para o Gerson? Será que não tem um lugarzinho para o Veiga? Será que não tem um lugarzinho para o Pedro? Vamos embora ver o que acontece", diz no vídeo.

Galvão ainda citou a participação de atletas da seleção da Colômbia e que atuam dentro do Campeonato Brasileiro, como John Árias, do Fluminense, Richard Rios, do Palmeiras, e James Rodriguez, meia do São Paulo e eleito no domingo o craque da competição.