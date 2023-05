Galvão critica trabalho de Sampaoli no Flamengo e revela conversa com dirigente: ‘Eu Avisei’

A fase ruim do Flamengo está tirando os rubro-negros do sério. Até mesmo Galvão Bueno tem usado as redes sociais para criticar o time carioca pelos resultados negativos na temporada. Neste domingo, o narrador publicou um vídeo criticando o trabalho do técnico Jorge Sampaoli após a derrota de virada, por 2 a 1, para o Athletico Paranaense.

“Estou aqui acompanhando os momentos finais de Athletico-PR e Flamengo. Que coisa incrível, hein. Três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Sampaoli tem duas vitórias contra times fraquíssimos, com obrigação de vitória e goleada. Sofreu mais de dez gols, sei lá, já perdi até a conta. O Flamengo caminha para a zona de rebaixamento”, disse.

Galvão revelou na publicação que encontrou com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do time carioca, no dia do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado na última terça-feira. O narrador contou que externou ao dirigente seu descontentamento com a contratação de Sampaoli, que chegou para assumir a vaga deixada pelo português Vítor Pereira.

“Flamengo já gastou R$ 37 milhões em indenizações. Enquanto isso, o Dorival Jr. está acertando o São Paulo, que vai ganhando. E o Flamengo vai trocando. Vem um técnico português, depois vem outro português. Agora vem o Sampaoli. Sampaoli, o futebol dele é muito ágil, ele é meio louco, vai trocando. Bota quatro atacantes, depois bota três, defesa fica completamente vulnerável, daqui a pouco vai começar a pedir jogador”, disse.

“Até onde vai isso? Até onde vai esse Flamengo com o Sampaoli? Pressão, ataque, ataque, ataque, aí toma gol e perde o jogo. O que adianta? Está vendo, Braz? Eu falava, eu avisei todo mundo desde o início. Eu não gosto do trabalho do Sampaoli. Vai tumultuar ainda mais o time do Flamengo. Vou esperar para ver”, completou Galvão.

O Flamengo soma apenas três pontos no Campeonato Brasileiro, com uma vitória e três derrotas. A equipe do Rio pode entrar no Z-4 caso o Corinthians vença o Fortaleza, nesta segunda-feira, na Neo Química Arena, jogo de encerramento da quarta rodada.

Continua após a publicidade

Desde o início do ano, o rubro-negro carioca já amargou a perda de cinco títulos. Não chegou à final do Mundial, perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, a Taça Guanabara e o Carioca para o Fluminense, e a Recopa Sul-Americana para o Independiente Del Valle.