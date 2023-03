Galvão Bueno lança canal no YouTube e ganha concorrência da Band em jogo da seleção

Galvão Bueno publicou nesta sexta-feira o primeiro vídeo de seu canal oficial no YouTube, o GB — as iniciais fazem referência ao nome do icônico narrador. O pontapé inicial será a transmissão do amistoso entre Marrocos e Brasil, no dia 25 de março, às 18h30. Na TV aberta, a Band venceu a queda de braço com a Globo e vai transmitir o jogo com exclusividade.

Além de Galvão Bueno no comando dos microfones, a transmissão do jogo da seleção no Canal GB vai contar com a participação de figuras marcantes na carreira do narrador, como os comentaristas Arnaldo Cezar Coelho e Walter Casagrande, além do repórter Tino Marcos. Todos eles eram da Globo e cobriram a seleção por muito tempo.

A nova empreitada de Galvão Bueno é uma parceria com a Play 9, plataforma de criação de conteúdos para o YouTube. Segundo o narrador, o espaço não irá se limitar ao futebol e também terá conteúdos voltados para o automobilismo. Os vídeos vão contar com a parceria do filho de Galvão, o piloto Cacá Bueno, da Stock Car.

“Teremos uma variedade de projetos incríveis. Comentários esportivos semanais, conteúdos de automobilismo, o vídeocast ‘Fala, Galvão!’… É só o começo, meus amigos! Espero ter vocês com a gente no canal GB daqui pra frente! Haaaja conteúdo!”, diz a legenda do vídeo imitando um antigo bordão do narrador: “Haaaja coração!”

Após narrar a eliminação do Brasil para a Croácia, o profissional se despediu da Globo na transmissão da final entre Argentina x França, pela Copa do Mundo do Catar, a sua décima decisão de um Mundial da Fifa. O jogo marcou a primeira Copa conquistada pelo craque Lionel Messi, após vitória argentina nos pênaltis.

Especulou-se que Galvão Bueno renovaria o contrato com a emissora na qual trabalhou por 41 anos, mas a saída definitiva se concretizou. Neste ano, houve um convite para que ele participasse da transmissão da CazéTV, do influenciador e jornalista Casimiro Miguel, durante o Mundial de Clubes. A proposta, contudo, foi recusada.

Dono de uma das vozes mais marcantes da narração esportiva, Galvão Bueno ganhou notoriedade como narrador oficial da seleção brasileira na Rede Globo, participando da cobertura do tetracampeonato mundial, em 1994, e do penta, em 2002. Versátil, ficou conhecido por narrar as vitórias do Ayrton Senna na Fórmula 1 e, mais recentemente, foi a voz do ouro de Rebeca Andrade na Olimpíada de Tóquio.