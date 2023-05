Galvão Bueno lembra frase de Zagallo e garante que vai continuar narrando: ‘Vão ter que me engolir’

O sorteio que definiu os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foi precedido de uma (longa) homenagem a Galvão Bueno. O ex-locutor e apresentador da Globo, que narrou 53 jogos do Brasil ao longo de 13 Copas do Mundo, recebeu uma placa da CBF em que foi chamado de “Pelé da voz e da emoção do torcedor brasileiro”. E, e durante a homenagem, garantiu que seguirá à frente dos microfones, agora em seu canal próprio no YouTube.

“Como eu disse na minha despedida na Globo: eu estou virando uma página, não estou fechando um livro. O livro continua aberto, a página foi virada, e foi uma emoção muito grande começar o trabalho no Canal GB com Brasil x Marrocos, com números até surpreendentes. Dez milhões de pessoas passaram por aquela transmissão”, disse Galvão. “Eu estou aí. Eu vou continuar.”

Galvão Bueno recebe homenagem do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O narrador lembrou a célebre frase dita por Zagallo após o Brasil conquistar a Copa América de 1997, na Bolívia. À época, o Brasil vinha do tetracampeonato na Copa do Mundo dos Estados Unidos, mas o trabalho do ‘Velho Lobo’, que assumira a seleção após aquela conquista, era questionado. Assim, logo após a vitória na decisão (3 a 1 sobre a Bolívia), o treinador esbravejou diante das câmeras com um “vocês vão ter que me engolir”.

“Tenho um grande ídolo no futebol: Zagallo. Mario Jorge Lobo Zagallo. Eu me lembro que em 1997, quando ganhamos a Copa América lá na altitude da Bolívia, Zagallo pegou o telefone (sic) e disse assim ‘vão ter que me aturar!’. O Zagallo foi plenamente feliz naquele momento. Ninguém conquistou tanto em Copas do Mundo quanto o Zagallo... Eu não diria que vocês vão ter que me aturar, mas a gente continua”, assegurou Galvão.