Galvão Bueno vira embaixador de rede fast food em campanha que beneficiará Instituto Ayrton Senna

O narrador Galvão Bueno deixou de ser a voz principal das transmissões esportivas da Globo, mas continua sendo querido no mercado publicitário. O locutor, que agora se dedica a seu canal no YouTube com entrevistas e exibição de alguns eventos, será garoto-propaganda de uma das principais campanhas anuais de uma rede de fast food.

Em 2023, o McDonald’s terá Galvão Bueno como embaixador da campanha do “McDia Feliz”, que acontece no dia 26 de agosto. De acordo com a marca, em 35 anos de campanha, R$ 375 milhões já destinados para a saúde e educação de mais de 11 milhões de crianças e adolescentes.

“Saúde e educação formam juntas a base de qualquer trabalho que se faça em prol de uma vida mais digna para nossos jovens! Ser o embaixador de uma campanha tão importante como o ‘McDia Feliz’ é uma grande honra”, afirmou Galvão Bueno.

Toda os valores arrecadados no dia da campanha com a venda de Big Macs, debitados os impostos, serão revertidos para os Institutos Ronald McDonald, que contribui na promoção de saúde e bem-estar de crianças e adolescentes visando aumentar as chances de curo do câncer, e Ayrton Senna, focado na melhoria do ensino e ampliação de oportunidades para jovens.

Os tickets virtuais que serão trocados pelo sanduíche já estão à venda nos sites dos Institutos pelo valor de R$ 18,00 até o dia 20 de agosto. Os bilhetes físicos ficam disponíveis para compra até o dia 23.

“Existe um estudo muito grande por parte das marcas para encontrarem os influenciadores corretos para cada campanha, com valores alinhados a cada situação. Galvão Bueno é um dos principais comunicadores da história do nosso país, com certeza terá um grande mercado no mercado de entretenimento”, explica Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

“Galvão foi a voz das principais conquistas esportivas do Brasil em 30 anos, lembrança de diversão e emoção que agora busca conscientizar a população para participar de uma das mais bem sucedidas ações beneficentes do país”, analisa Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Galvão Bueno paparicado no aeroporto

Nas redes sociais, a mulher de Galvão Bueno, Desirée Soares, publicou vídeos de uma longa fila que se formou no aeroporto para fãs tirarem fotos com o narrador. O casal está viajando para o Nordeste e, mais tarde, vai para o Sul, com parada em Gramado-RS antes de seguirem para a vinícola da família.