A coletiva de apresentação do técnico Dorival Júnior na seleção brasileira rendeu uma série de elogios do narrador Galvão Bueno. Em vídeo publicado nas redes sociais, o locutor analisou as principais falas do novo treinador.

“Dorival foi elegante, firme e destacou algumas coisas: superação, obrigação, apoio, mudanças, Neymar e Zagallo”, iniciou Galvão antes de citar as explicações do técnico da seleção para cada um desses temas.

Galvão, dessa vez, não adotou aquela postura crítica de outrora e se mostrou bastante confiante no trabalho que Dorival poderá produzir na seleção brasileira. Mesmo assim, o narrador sugeriu que a escolha do técnico da equipe nacional não ficasse restrita ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Dorival Júnior foi oficialmente apresentado como técnico da seleção nesta quinta, no Rio. Foto: Bruna Prado/ AP

“Eu gostaria que (o técnico da) a seleção não fosse escolhido sempre por uma pessoa só. É sempre o presidente da CBF quem escolhe? Deveria ser algo mais amplo, já que a seleção realmente é do povo”, afirmou Galvão.

Por fim, o narrador desejou sorte ao novo treinador do Brasil. “Boa sorte, Dorival. Estou na torcida por você como sempre torci por todos os técnicos e pela seleção brasileira. Que bons resultados venham por aí”.

Dorival Júnior fará sua estreia na seleção brasileira no dia 23 de março em amistoso com a Inglaterra, em Wembley, em Londres. Três dias mais tarde, será a vez de o Brasil visitar a Espanha no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.