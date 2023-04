Galvão Bueno pede Jorge Jesus e detona diretoria do Flamengo: ‘Quem vai demiti-los?’

Após a demissão de Vítor Pereira ser confirmada pelo Flamengo na manhã desta terça-feira (11), Galvão Bueno veio a público para opinar sobre a saída do treinador. Através das redes sociais, o narrador, que é flamenguista, deixou clara sua opinião sobre o momento do clube, criticou fortemente a diretoria e pediu a volta de Jorge Jesus, que está no Fenerbahçe.

“Quem será o próximo técnico do Flamengo?? A opção A, Jorge Jesus!! O Sampaoli é a B!! Não me agrada o Sampaoli!! Inventa muito, vai pedir um monte de gente, como sempre fez!! Com exceção dos trabalhos no Chile, nunca ganhou nenhum campeonato na vida!! Jorge Jesus, sim, essa é a primeira opção!! Se fizer uma pesquisa, a maioria absoluta da torcida do Flamengo quer o JJ de volta!! E vocês, quem querem ver como novo técnico do Flamengo?? Diga lá!! É o nono técnico que vai embora na gestão Landim!! Eles demitem quando querem!! É o presidente, é o diretor!! Deixo a pergunta no ar: quem é que vai demiti-los??”, disse o narrador em sua conta no Twitter.

Vítor Pereira foi demitido do Flamengo após perder cinco títulos em pouco mais de três meses Foto: Antonio Lacerda / EFE

Essa não é a primeira vez que Galvão Bueno critica o Flamengo, sua diretoria e o trabalho de Vítor Pereira. Após a derrota do time na semifinal do Mundial de Clubes, o narrador também usou as redes sociais para criticar as escolhas do treinador e a forma de atuar da equipe durante o duelo contra o Al-Hilal.

Flamengo sem Vítor Pereira

Vítor Pereira deixa o Flamengo após 18 jogos, com dez vitórias, sete derrotas e um empate — aproveitamento de 57%. As duas últimas derrotas, para o Aucas, na Libertadores, e diante do Fluminense, pesaram para que a diretoria decidisse não seguir com o treinador antes do início do Brasileirão, que começa no fim de semana.

Ainda não há um nome definido para substituir o treinador, mas Jorge Jesus e Tite são ventilados ao cargo, assim como Sampaoli. Nesta quinta-feira, o Flamengo estreia diante do Maringá na terceira fase da Copa do Brasil; no domingo, joga em casa contra o Coritiba pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.