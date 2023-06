Galvão Bueno recebe a medalha do Mérito Farroupilha do governo do Rio Grande do Sul

Galvão Bueno recebeu nesta terça-feira a maior honraria possível do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em evento realizado na assembleia legislativa, o narrador ganhou a medalha do Mérito Farroupilha das mãos do presidente da casa e do deputado Luiz Marenco, que propôs a homenagem.

Vivendo atualmente em Candiota, no sul do Rio Grande do Sul, Galvão Bueno não esconde sua relação próxima com o Estado. Muito por causa da Bueno Wines, que começou em 2009, o narrador se sente em casa no Rio Grande do Sul e aos costumes gaúchos. Em seu discurso de agradecimento, Galvão não escondeu o que sente pelo lugar. Ele tem postado seu trabalho na vinícola que leva o seu nome.





“Bem Amigos do Rio Grande do Sul! Sou gaúcho de coração e alma. Brinco de juntar palavras que tenham algum significado, mas nesse momento fica difícil juntar palavras. É um dia especial em minha vida. Sou carioca, tijucano, Flamengo e Salgueiro, mas posso dizer que achei a minha raiz aqui”, comentou o narrador, que deixou a Globo recentemente.

Galvão Bueno recebe honraria máxima do governo do Rio Grande do Sul Foto: Reprodução Instagram GalvaoBueno

Responsável pela homenagem desta terça-feira, que contou com a presença de familiares e amigos do narrador, o deputado Luiz Marenco valorizou e explicou a escolha do nome de Galvão Bueno para a honraria máxima do Estado nesta terça-feira.

“Escolhi o teu nome por levares a nossa cultura e história para todo o mundo. Agradecemos por levar o nome do nosso Estado e da nossa cultura, além de gerar emprego. Por isso tu és gaúcho, Galvão mais do que Bueno”, comentou o parlamentar em seu discurso.

“A metade sul do Estado foi durante muito tempo um terreno exclusivo de criação de gado de corte e, em algumas área, de produção de arroz. Nos últimos anos, a Campanha Gaúcha foi descoberta por vitivinicultores e olivicultores que perceberam as condições ideiais para a produção de vinhos, espumantes e azeites de oliva da melhor qualidade. Eles têm Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno como embaixador. Obrigado por escolher o Rio Grande do Sul para viver e produzir”, disse o presidente da Assembleia legislativa.