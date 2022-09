Galvão Bueno resgata tradição brasileira e pinta rua de São Paulo com as cores da seleção

A dois meses do início da Copa do Mundo do Catar, algumas antigas tradições que ocorrem de quatro em quatro anos começam a ser resgatadas. Dentre elas, o hábito de pintar as ruas do País com as cores da seleção brasileira é uma das mais conhecidas. Galvão Bueno, que irá narrar seu último Mundial pela TV Globo, também participou dessa brincadeira.

Em clima de despedida da emissora na qual trabalha desde 1981, Galvão tem ido além das cabines de transmissão. Nesta semana, pintou uma rua na cidade de São Paulo com as cores do Brasil. Com a aprovação da prefeitura, caprichou na pintura, deixando até mesmo o meio-fio da calçada em verde e amarelo. A ação aconteceu em parceria com a Brahma.

Galvão Bueno pintou rua de São Paulo com as cores da seleção brasileira.

Na emissora carioca desde 1981, o narrador esteve presente em todas os Mundiais in loco desde então - em 1978, pela Band, já havia trabalhado da Argentina na Copa. Em 1994 e 2002, narrou os últimos títulos mundiais da seleção brasileira. Apesar do Catar marcar seu último trabalho na Globo, Galvão deixou em aberto um futuro dentro da emissora em “questões pontuais”.

Para este ano, a emissora carioca anunciou que Galvão terá a seu lado um grupo de comentaristas inédito na Copa do Mundo. Além do Maestro Júnior, que participa das transmissões de Copa do Mundo, Mundiais de Clube e Libertadores com o narrador há anos, Roque Júnior (campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002) e Ana Thaís Matos completam o trio de comentaristas. Será a primeira vez que esse quarteto irá estar presente em uma transmissão de Copa do Mundo.

Ao longo de seus anos na Globo, Galvão contou com uma multiplicidade de comentaristas nas cabines da Copa do Mundo. Alguns pontuais, como Ronaldo Fenômeno (em 2014 e 2018) e Pelé (em 1994), outros com diversos Mundiais ao lado do narrador. Arnaldo Cesar Coelho e Casagrande, que deixaram a emissora nos últimos anos, trabalharam ao lado de Galvão pela última vez em 2018.