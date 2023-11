Galvão Bueno revisita a história de Ronaldo Fenômeno em novo programa

Ronaldo Fenômeno decidiu lançar um quadro em seu canal para que amigos possam falar sobre ele, sua carreira de jogador e da sua vida de empresário do futebol, dono de Cruzeiro e Valladolid, da Espanha. Amigo de longa data, Galvão Bueno é o primeiro convidado do “Papo de Fã”, que vai ao ar nesta terça-feira, 14, na Ronaldo TV.

Galvão contou a Mauro Beting, âncora do programa, histórias sobre Ronaldo desconhecidas da maioria do público, como as festas organizadas pelo Fenômeno que nunca acabavam, o motivo de não ter narrado a estreia do atacante na seleção brasileira, além de um jantar inusitado com o astro do basquete Michael Jordan.

“Falar sobre o Ronaldo é sempre um grande prazer. O Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Nazário, o empresário, o amigo Ronaldo... Dizer que sou seu fã é até repetitivo”, iniciou Galvão.

“Pra mim, a coisa mais importante durante todos esses anos é ter sido a voz dos seus grandes momentos, poder contar as suas histórias para o mundo inteiro - e ainda poder dizer que sou seu amigo”, emendou o locutor, que narrou 97 jogos da seleção brasileira em sua carreira.

Galvão Bueno foi convidado por Ronaldo para falar sobre o ex-jogador Foto: Divulgação/Ronaldo TV

Para o comunicador, Ronaldo foi o maior centroavante que ele viu jogar, mais até do que Romário. “A volta por cima que o Ronaldo deu é uma coisa absolutamente espetacular”, justificou, referindo-se à contusão no joelho e depois a conquista do Copa do Mundo de 2002.

Aos 73 anos, Galvão Bueno não narra mais partidas na Globo e atualmente é dono de seu próprio canal, o Canal GB, no YouTube, que tem mais de 800 mil inscritos. Questionado se ele, como Ronaldo, é um “inimigo do fim”, já que se recusa a parar de trabalhar, o narrador brinca. “Está mais de acordo com o que é o futebol hoje, em que o juiz dá 15 minutos de acréscimos”.

Além do narrador, outras personalidades também terão a chance de contar seus segredos nos episódios seguintes. Celina Locks (empresária, modelo e mulher de Ronaldo Fenômeno), o ex-jogador Kaká, o jogador de e-sports Ninext, o jornalista Felipe Andreoli e Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, são alguns dos próximos convidados de Ronaldo.