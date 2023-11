Galvão Bueno detona a seleção brasileira após derrota para a Colômbia: ‘2 a 1 foi pouco’

Galvão Bueno criticou bastante a seleção brasileira após a derrota para a Colômbia por 2 a 1, nesta quinta-feira, em Barranquilla, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. O narrador de 73 anos se manifestou nas redes sociais afirmando que o resultado é uma “vergonha para o Brasil” e voltou a criticar o trabalho do técnico Fernando Diniz no comando interino da equipe nacional. Ele fica até junho de 2024.

“Mais uma vergonha da seleção! Não dá pra ser assim! Não temos time!”, exclamou Galvão. “O futebol autoral do Diniz consegue fazer o Fluminense jogar e conquistar a Libertadores, um trabalho de quase dois anos e que se treina todo dia!! Se treina muito, como disse o André! Coloca 2 ou 3 jogadores a mais para treinar a marcação da saída de bola. Isso é uma coisa de dia a dia de um time de futebol, como o Fluminense!! Não em uma seleção, onde se tem dois dias para treinar e enfrentar a Colômbia em Barranquilla, com o calor, a umidade, é um horror.”

Galvão Bueno detonou a seleção brasileira após a derrota para a Colômbia. Foto: Reprodução/Canal GB

Esta foi a primeira vez na história das Eliminatórias em que a seleção perdeu para a Colômbia. Jogando sem Neymar, que se recupera de cirurgia, o Brasil saiu na frente logo aos três minutos de partida, com Gabriel Martinelli. Os comandados de Diniz sucumbiram à pressão do adversário na etapa final e viram o atacante Luis Díaz, do Liverpool, balançar as redes duas vezes e garantir a vitória para os donos da casa. A desorganização do time brasileiro no segundo tempo foi detonada por Galvão Bueno e nas redes sociais.

“Não dá pra escalar quatro atacantes, dois volantes, a Colômbia tinha cinco no meio de campo! O Brasil teve domínio em cinco minutos do jogo! E acabou! A Colômbia dominou o resto do jogo inteiro! Foram 23 ou 26 finalizações, não lembro agora!! Contra, sei lá, dez da seleção! 2 a 1 foi pouco!”, escreveu o narrador. Na estatística, a Colômbia aparece com 21 finalizações. “Diniz, calma! Não dá pra jogar dessa forma! Nenhum time vai conseguir jogar dessa maneira sem treinar, como você faz com o Fluminense todos os dias e treinando sempre muito duro!”

A seleção brasileira está sem vencer há três jogos e amarga duas derrotas consecutivas, algo inédito na história das Eliminatórias. O Brasil está na quinta colocação, com sete pontos, atrás até mesmo da Venezuela. O próximo compromisso da seleção será contra a campeã mundial Argentina, na terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada da competição.