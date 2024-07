Vídeo: Galvão detona seleção e dispara: ‘Melhor voltar para casa do que tomar goleada da Argentina’

Galvão Bueno detonou a seleção brasileira após a eliminação nas quartas de final da Copa América para o Uruguai. Em vídeo publicado nas redes sociais, o icônico narrador de 73 anos fez duras críticas ao desempenho da equipe comandado por Dorival Júnior no torneio e afirmou ser a “pior fase da história” do combinado nacional.

“Estou profundamente decepcionado com essa Copa América. Melhor até voltar para casa do que correr o risco de ir a uma final e tomar uma goleada na Argentina. Providências urgentes”, disparou Galvão. “O Brasil não mostrou um futebol digno à altura da seleção brasileira em nenhuma apresentação. Nem na vitória de 4 a 1 em cima do Paraguai. Lá o Vinícius Júnior fez um primeiro tempo monumental e o time paraguaio, dos quatro gols, entregou pelo menos dois.”

Galvão Bueno detona atuação da seleção brasileira na eliminação para o Uruguai. Foto: Reprodução/galvaobueno

PUBLICIDADE “A verdade é a seguinte: essa Copa América faz parte da pior fase da história da seleção brasileira. O ano de 2023 foi uma vergonha. O Brasil está em sexto lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo, que recomeçam em setembro. Sexto lugar em dez países da América do Sul”, comentou. “É muito ruim essa seleção brasileira.” O narrador criticou especialmente o meio-campo da seleção brasileira, setor com jogadores João Gomes, Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Lucas Paquetá. Ele argumenta que os atletas são de times de menor expressão da Inglaterra, sugerindo que o Brasil deveria ter protagonistas na posição. Ele também reclamou da falta de nomes que atuam no futebol do País.

“João Gomes joga no Wolverhampton, o Bruno Guimarães, no Newcastle. O Paquetá joga no West Ham, o Andreas, no Fulham. O Douglas Luiz também jogava em um time de médio para baixo, agora foi para a Juventus, da Itália. Gente, todos os jogadores de meio-campo do Brasil, jogam em times de médio para pequeno no futebol. Isso é uma vergonha para a história da seleção brasileira. ‘Ah, mas é Premier League!’ Mas é em time pequeno.”

“Tinha um jogador que jogava no futebol brasileiro. Com esse meio campo que tem, não tem lugar para o Veiga, para o Gerson? Não tem um centroavante. E o time do Dorival sempre joga no centroavante. Por que o Pedro não estava lá? E outros jogadores do futebol brasileiro também teriam condições de estar nessa seleção. Triste. Profundamente lamentável”, desabafou.

Com a eliminação do Brasil, o Uruguai encara a Colômbia na quarta-feira, às 21h, por uma vaga na final da Copa América. A atual campeã Argentina enfrenta o Canadá na terça, no mesmo horário.