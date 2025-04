Problema técnico faz Galvão ‘perder’ gol do Corinthians em sua estreia na Amazon Prime

Uma cena curiosa chamou a atenção na transmissão de Corinthians x Vasco neste sábado, dia 5, na abertura da 2ª rodada do Brasileirão 2025. A partida que marca o retorno do lendário narrador Galvão Bueno às exibições esportivas contou com uma falha técnica que impediu que o comunicador começasse a transmissão no apito inicial. A ausência seguiu pelos primeiros 15 minutos.

Galvão participava do aquecimento pré-jogo ao lado de Vanderlei Luxemburgo na cabine da Neo Química Arena, enquanto a equipe de reportagem trabalhava em solo. Repentinamente, a dupla foi silenciada e só voltou à transmissão na casa dos 15 minutos, quando o placar já estava em 1 a 0 para os mandantes.

Estreia de Galvão Bueno no Prime Video é marcada por falha técnica Foto: Reprodução/Amazon Prime Video

PUBLICIDADE “Tivemos aqui um problema, mas acredito que esteja tudo resolvido. Fica atento aí, viu? Fica esperto”, brincou Galvão quando seu contato foi finalmente reestabelecido. O narrador foi substituído provisoriamente por Napoleão de Almeida, que estava de stand-by no estúdio exatamente para esse tipo de situação. Ele narra NFL na RedeTV!, além de integrar o time também do BandSports e N Sports. “A gente pede desculpas pelos problemas que tivemos, mas são coisas normais”, completou durante a transmissão.

Procurada pela reportagem do Estadão, a Amazon, responsável por exibir o duelo, admitiu a falha técnica, mas não entrou em maiores detalhes até o fechamento. Na redes sociais, diversos usuários reagiram com comentários sobre o que poderia ter acontecido com o narrador e o comentarista.