Galvão estreia na Copa com vitória do Brasil sobre Sérvia e em time de narradores com mulher

Publicidade

O rei dos bordões, Galvão Bueno finalmente estreou na Copa do Mundo no Catar. Depois de assustar os brasileiros ao ficar internado por covid-19 e chegar ao Catar só no dia da estreia no Mundial, o locutor esteve no Estádio Lusail, nesta quinta-feira, para narrar a vitória do Brasil sobre a Sérvia, por 2 a 0, com dois gols de Richarlison.

Por estar contaminado, Galvão chegou ao país árabe só no domingo e foi o último a integrar a equipe da Globo no local. No hotel, antes da estreia, gravou um vídeo brincando com ex-técnico da seleção Mário Sergio Lobo Zagallo: “Ô Zagallo, homenagem pra você, décima terceira Copa, no andar 13. Ô Zagallo, é tudo pra você e eu sei que você vai estar assistindo.”

Galvão dá emoção aos jogos de Copas pela nona e última vez na Globo. O narrador confirmou que, ao final do torneio, deixará os microfones de lado e vai assumir novos projetos na carreira. No Catar, terá ao seu lado nas transmissões os comentaristas Júnior, Roque Júnior e Ana Thaís Matos, o analista de arbitragem Paulo César de Oliveira, além do repórter de campo Eric Faria.

Galvão Bueno vai narrar, no Catar, a sua nona Copa do Mundo na carreira. Foto: Divulgação

“Lá vem ele de novo”

Galvão começou sua carreira na Rádio Gazeta e TV Gazeta, em 1974, um ano depois comentou o título argentino pela TV Record, em 1977, o narrador carioca invadiu as televisões brasileiras pela primeira vez, pela Rede Globo, na Copa do Mundo de 1990, disputada na Itália, depois eternizou o bordão “Sai que é tua, Taffarel” na semifinal contra a Holanda da edição seguinte do torneio, na final Galvão eternizou a conquista do tetra gritando abraçado com Pelé e com a gravata estampando a bandeira dos anfitriões, EUA, “É tetra. É tetra”.

Continua após a publicidade

Em 1998, o narrador se assustou com o estado de Ronaldo Fenômeno na final contra a França, o capitão e atual técnico da equipe francesa levantou a taça depois de ganhar por 3 a 0 do Brasil. Em 2002 Galvão narrou o frango de Oliver Hahn no primeiro gol de Fenômeno e depois na confirmação do título com o segundo do camisa 9 da Canarinho.

Luís Roberto

Ao lado de Galvão, Luís Roberto foi o único narrador a ir ao Catar, pela Rede Globo, que comanda as transmissões em TV Aberta desde 1998, no mundial disputado na França. Depois disso, narrou todas as outras edições pela emissora carioca: na Coreia do Sul e Japão, em 2002; na Alemanha, 2006; na África do Sul, 2010; no Brasil, em 2014 e na Rússia, em 2018. Contudo, um pequeno susto fez Luís Roberto se afastar temporariamente das narrações do Mundial. Na terça-feira, 22, ele anunciou que desenvolveu uma sinusite devido às mudanças bruscas de temperatura e baixa umidade do ar no Catar e, por isso, ficará ausente nos próximos dias até sua total recuperação.

Cléber Machado

Dessa vez narrando à distância, Cléber Machado divertiu a audiência da TV aberta ao narrar a partida entre Argentina e Arábia Saudita de uma forma descontraída, ao lado dos ex-jogadores Ricardinho e Diego Ribas. Sem transmitir nenhum jogo da seleção brasileira este ano, Cléber Machado sabe do desafio que é manter a audiência em partidas de times menos badalados. “Os outros times, as outras seleções, são muito legais de fazer. Acho que aí, vem a nossa necessidade de passar para o torcedor que, além do Brasil, tem a Copa”, disse.

Everaldo Marques

Narrador é um dos comandantes das transmissões no SporTV, canal na TV fechada pertencente ao Grupo Globo, e virou “chama-zebra” nas redes ao narrar a virada surpreendente do Japão diante da Alemanha e da Arábia Saudita contra a Argentina. Com as brincadeiras nas redes sociais, Everaldo respondeu um seguidor dizendo que não participará de nenhuma partida da seleção comandada por Tite. “Aos que estão preocupados com a minha performance ‘chama-zebra’, fiquem tranquilos: não narrarei nenhum jogo do Brasil. Pela atenção, obrigado” escreveu.

Continua após a publicidade

Renata Silveira

A primeira mulher a narrar uma Copa do Mundo em TV aberta no Brasil, a jornalista carioca fez a estreia no empate entre Dinamarca e Tunísia pelo Grupo D da Copa. Seu primeiro gol narrado foi na derrota da Alemanha diante do Japão. Após a partida, a locutora divulgou um vídeo nas redes com os bastidores da transmissão. Antes de ir ao Catar, Renata já tinha experiência narrando jogos de competições internacionais, como a Eurocopa de 2020, atuando pelo SporTV, e o próprio Mundial em 2018, quando narrou pelo canal Fox Sports.

Renata Silveira é a primeira narradora da Globo.

Gustavo Villani

Narrador na Globo e nos games, Gustavo Villani declarou estar descontente por participar das transmissões no Brasil. Ao canal de Duda Garbi, ele disse: “Por que eu estou decepcionado por não ir ao Catar? Porque, pra mim, ao não ir para 2018, era uma pretensão ir para 2022. O Cléber Machado não vai para a Copa. Ficaremos aqui dividindo os melhores jogos a serem feitos do Brasil, está tudo bem”. Mesmo assim, Villani está descontraído nas transmissões. Inclusive, chegou a citar a letra de um funk no jogo entre México e Polônia, “E eles malandramente ali dentro da área”.