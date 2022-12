Gana e Uruguai fazem ‘revanche de 2010′ e podem definir rival do Brasil nas oitavas de final

Gana e Uruguai fazem mais um confronto decisivo por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, último dia da fase de grupos, as seleções se enfrentam pelo Grupo H, que define o adversário do Brasil. A partida está marcada para as 12h, no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, no Catar, e terá um clima de revanche após polêmica das quartas de final de 2010, na qual Suárez salvou um gol que garantiria os africanos com a mão - Gyan desperdiçou o pênalti.

O Grupo H tem Portugal na liderança e já classificado, com seis pontos, seguido por Gana, com três, e Coreia do Sul e Uruguai, com um ponto cada. Portugueses e sul-coreanos se enfrentam no mesmo horário.

A seleção de Gana precisa de uma vitória para avançar sem depender do resultado no outro jogo. Se empatar, necessita que a Coreia do Sul tropece ou vença por, no máximo, um gol, desde que a seleção africana marque até três gols. Se perder, Gana estará eliminada.

A 'defesa' de Muslera nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010 Foto: (Photo by YASUYOSHI CHIBA / AFP)

Para o Uruguai, apenas a vitória interessa. Se isso ocorrer, ainda precisará que a Coreia do Sul tropece diante de Portugal. Se os asiáticos vencerem, os sul-americanos precisam superar Gana por dois gols a mais para desempatarem no saldo de gols, atualmente -1 a -2.

Outra curiosidade da partida é que as duas seleções se enfrentaram nas quartas em 2010. Naquele jogo, o atacante uruguaio Luis Suárez tirou um gol com a mão nos minutos finais da prorrogação e foi expulso. Asamoah Gyan perdeu a penalidade máxima e, depois, o Uruguai avançou ao vencer a disputa por pênaltis.

Destaque para os brasileiros é que o confronto tem grande chance de definir o segundo colocado da chave. Este será o adversário do Brasil nas oitavas de final, caso a seleção de Tite confirme a liderança do Grupo G - depende de um empate diante de Camarões.

O técnico Diego Alonso pode promover algumas mudanças no time uruguaio. A grande expectativa é para que o meia Arrascaeta, do Flamengo, ganhe uma chance entre os titulares. O zagueiro Ronald Araújo, se recuperando de lesão, deve ser desfalque novamente. No ataque, há dúvida entre Cavani e Luis Suárez.

Alonso ainda confia na classificação e pediu aos jogadores que joguem com alegria. “Era um time que tinha alegria para jogar, foi assim durante as Eliminatórias. Temos que recuperar isso, mas estamos vivos e acreditamos em nós mesmos. Para nós, é uma decisão”, cravou.

Diego Alonso busca classificar a seleção uruguaia para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar Foto: EFE/ Rodrigo Jiménez

Já o treinador de Gana, Otto Addo, não deve mexer no seu time após vencer a Coreia do Sul por 3 a 2. Algum ajuste pode ocorrer na parte defensiva. No último jogo, Otto trocou os laterais, colocando Lamptey na direita e Mensah na esquerda, que podem continuar.

Addo comentou sobre o sentimento de vingança em relação a 2010, mas deixou isso para a torcida. “Não sou um cara que pensa em vingança. Já faz muito tempo desde que isso aconteceu. Eu não me importo, mas a torcida quer isso. O que sei é que será complicado, mas daremos o máximo para vencê-los”, prometeu.

Otto Addo busca recolocar Gana no mata-mata da Copa do Mundo depois de 16 anos Foto: (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

GANA X URUGUAI

GANA - Lawrence Ati-Zigi; Tariq Lamptey, Daniel Amartey, Mohammed Salisu e Gideon Mensah; Thomas Partey, Abdul Samed e André Ayew; Mohammed Kudus, Iñaki Williams e Jordan Ayew. Técnico: Otto Addo.

URUGUAI - Sergio Rochet; Sebastián Coates, Diego Godín e José Giménez; Guillermo Varela, Matías Vecino, Giorgian de Arrascaeta, Federico Valverde e Mathías Olivera; Darwin Núñez e Luis Suárez. Técnico: Diego Alonso.

ÁRBITRO - Daniel Siebert (Alemanha).

HORÁRIO - 12h (de Brasília).

LOCAL - Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, no Catar.