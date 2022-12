Gana pega Uruguai para medir força do grupo: ‘Podemos enfrentar todo mundo’

Gana entra em campo nesta sexta-feira com boas chances de obter a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Mas além do objetivo de seguir na disputa do Mundial, o duelo com o Uruguai serve também para mostrar a força da seleção africana contra seleções de tradição.

Leia também Oitavas: fase da Copa reúne craque como Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Mbappé e Vini Jr.

“É um jogo que queremos mostrar nosso potencial. Podemos competir com todo mundo. Somos a equipe menos cotada no ranking da Fifa, mas queremos mostrar nosso valor. O objetivo é vencer” afirmou o meio-campo Thomas Partey, que defende o Arsenal da Inglaterra.

O meia Thomas Partey participa da entrevista coletiva antes da partida entre Gana e Uruguai pela Copa do Mundo de 2022. Foto: Benoit Tessier/REUTERS

Diante de um Uruguai que ainda não venceu na Copa do Mundo, Partey espera um adversário mais agressivo. Betancourt, meia do Tottenham, foi citado pelo jogador africano como um dos mais talentosos da seleção sul-americana.

“Ele é muito bom e conhecemos a sua genialidade. É um dos destaques do Tottenham. Além disso, o Uruguai tem nomes de muita qualidade e que podem decidir a partida. Nossa obrigação é fazer o melhor em campo para conseguir passar para as oitavas de final”, afirmou Partey.

Com uma vitória e uma derrota em dois jogos, Gana aparece em segundo lugar no Grupo H, que tem Portugal com 100% de aproveitamento na dianteira da chave. Empatados com um ponto somado, aparecem Coreia do Sul e Uruguai.

Publicidade

No caso de um tropeço dos coreanos contra a seleção de Cristiano Ronaldo, Gana se credencia às oitavas até com um empate. Apesar da vantagem, Partey diz que o pensamento tem de ser de vitória. “O segredo é ter foco no nosso trabalho para fazer uma boa partida.”

As duas partidas do grupo vão ser iniciadas no mesmo horário: 12 horas (de Braília). Gana e Uruguai acontece no estádio Al Janoub, enquanto o confronto entre portugueses e coreanos vai ser disputado no estádio Education City.