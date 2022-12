Gana x Uruguai: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Agora é a hora da decisão! Na tarde desta sexta-feira (2), os grupos da Copa do Mundo do Catar vão definir os últimos classificados para as oitavas de final. Às 12h, Gana e Uruguai se enfrentam no Estádio Al Janoub, no Catar. O jogo terá transmissão da ao vivo no Sportv 3 (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Gana e Uruguai fazem um duelo ‘eliminatório’ dentro da fase de grupos. Com três pontos e zero de saldo de gols, a seleção africana tem uma certa vantagem contra os sul-americanos.

Na prática, Gana precisa vencer para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar e, com isso, voltar para a fase eliminatória após 12 anos. Contudo, se empatar com o Uruguai, a equipe pode avançar se Portugal não perder.

Para o Uruguai o caminho é um só. Com um ponto em duas rodadas e saldo negativo de dois, os sul-americanos precisam da vitória a qualquer custo. Contudo, os uruguaios são a única seleção de toda a Copa do Mundo que ainda não conseguiu marcar.

HORÁRIO E LOCAL

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

GANA X URUGUAI

GANA - Ati-Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Partey, Samed; Kudus, A Ayew, J Ayew; Williams. Técnico: Otto Addo

URUGUAI - Rochet; Giménez, Godín, Coates; Varela, Valverde, Bentancur, Vecino, Olivera; Darwin Nunez e Cavani. Técnico: Diego Alonso.

QUEM APITA?

Árbitro: Daniel Siebert (Alemanha)

Assistente 1: Jan Seidel (Alemanha)

Assistente 2: Rafael Foltyn (Alemanha)

Quarto árbitro: Yoshimi Yamashita (Japão)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, Gana começou perdendo para Portugal, por 3 a 2. Na sequência do mundial, a seleção africana superou a Coreia do Sul, por 3 a 2.

Já o Uruguai iniciou sua caminhada empatando com a Coreia do Sul, em 0 a 0, e depois foi derrotado por Portugal, por 2 a 0.