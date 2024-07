Southgate confirma saída da seleção da Inglaterra: ‘É momento para mudança’

Southgate havia sido contratado em 2016 e tinha vínculo somente até o fim do ano. Mas já avisara, antes do início da Eurocopa, que sua permanência na equipe dependeria do título, que não veio. Em sua segunda final consecutiva na Eurocopa, a Inglaterra foi superada pela Espanha por 2 a 1, no domingo, em Berlim. Em 2021, os ingleses haviam sido batidos pela Itália.

Outro ponto alto na trajetória de Southgate foi levar a equipe à semifinal da Copa do Mundo de 2018. Foi a melhor campanha inglesa num Mundial desde 1990, quando também terminou em quarto lugar. A missão de Southgate, contudo, era mais ambiciosa. Dirigentes e torcedores queriam o fim do jejum de títulos, que começou após a conquista da Copa do Mundo de 1966, em casa.