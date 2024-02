A comemoração aconteceu depois de Romero abrir o placar para o Corinthians. Os torcedores locais repreenderam os corintianos que estavam no mesmo setor que eles. Gabi virou para torcedores do Botafogo e bateu no peito, no escudo do Corinthians na camisa. Depois, a diretora do clube levou os corintianos que ali estavam para o setor visitante, sem acontecer algum transtorno. No vídeo, é possível ver outros torcedores do Corinthians na mesma fileira de cadeiras que a menina. Alguns também são crianças.

A Polícia Militar escoltou os torcedores para o setor visitante. Em nota, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP/SP), a corporação ressaltou que “não é permitida a entrada de torcedores com camisetas de times rivais na torcida adversária”. O texto também afirmou que a intervenção foi “pontual e não foi constatada qualquer agressão física”.

Os torcedores mostrados no vídeo não são identificados com alguma torcida organizada do Botafogo-SP. O Estadão entrou em contato para que o clube possa se manifestar sobre o caso, mas não obteve resposta. Na partida contra o Corinthians, a Arena NicNet não tinha torcida mista como opção de ingresso.