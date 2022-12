Garrincha, Coutinho... Pelé teve grandes parceiros no futebol e rivais que se ajoelharam diante dele

Pelé foi o melhor jogador de todos os tempos e era capaz de decidir partidas e campeonatos praticamente sozinho, mas teve a sorte de contar com grandes companheiros ao longo de seus 21 anos como profissional. No Santos, na seleção brasileira e até no Cosmos de Nova York, ele teve ao seu lado alguns dos maiores nomes do esporte, como Garrincha, Pepe, Rivellino, Tostão, Gerson... E grandes rivais que se ajoelharam diante de seu talento.

Em meio a tantas parcerias de sucesso, talvez a principal tenha acontecido na seleção brasileira. Dois dos maiores gênios do futebol mundial, Pelé e Garrincha atuaram juntos em apenas 40 partidas entre 1958 e 1966, mas foi o suficiente para marcarem época. Foram dois títulos da Copa do Mundo - em 1958 e 1962 - impulsionados pela dupla, que só se separou por conta da decadência de Garrincha e de algumas contusões de Pelé. Eles tiveram tanto sucesso que jamais perderam juntos: foram 36 vitórias e quatro empates.

Se quando chegava à seleção podia encontrar com Garrincha, Pelé também não podia reclamar dos companheiros que tinha no Santos. Entre 1956 e 1969, ele teve ao seu lado aquele que provavelmente seria considerado o maior jogador do clube em todos os tempos se o próprio Pelé não existisse: Pepe. Juntos, eles faturaram dezenas de títulos, incluindo dois do Mundial, dois da Libertadores, cinco da Taça Brasil, um do Roberto Gomes Pedrosa e nove do Campeonato Paulista.

Pelé atuou ao lado de grandes craques do futebol mundial por onde passou Foto: (Photo by Miguel Schincariol / AFP)

Se de um lado encontrava Pepe, do outro Pelé tinha Coutinho. As famosas tabelinhas entre os dois marcaram época e ajudaram a transformar o Santos em um dos grandes clubes do mundo daquele tempo. Durante os dez anos em que atuou com a camisa santista, entre 1958 e 1968, Coutinho teve Pelé como companheiro. A semelhança física e o estilo de jogo vertical faziam com que um fosse confundido com o outro diversas vezes, mas era juntos que eles faziam a diferença.

Mais tarde, já aos 29 anos, Pelé atingiria aquele que talvez tenha sido o ápice de sua carreira, com a conquista do tricampeonato mundial no México. Naquela seleção, considerada por muitos a melhor de todos os tempos, não havia apenas um parceiro, mas pelo menos quatro. Jairzinho, Tostão, Rivellino e Gerson eram os responsáveis pelo incrível arsenal ofensivo daquela equipe.

Todos eles eram craques consagrados e camisas 10 de seus respectivos clubes, mas, na hora de inscrever a numeração na Copa, não teve discussão: a 10 ficou com o maior deles, Pelé, que tinha o respeito de todos e que também sempre soube valorizar seus companheiros. A seleção de 70 ainda é apontada como uma das melhores do mundo de todos os tempos.

Depois de tantas glórias no Brasil, Pelé aceitou o convite para promover o futebol nos Estados Unidos, atuando pelo Cosmos de Nova York. E mesmo em um mercado em fase tão inicial, ele encontrou um novo grande parceiro: o italiano Giorgio Chinaglia, considerado por muitos o maior nome da história da Lazio. Eles conquistaram o título americano de 1977, o último da carreira do craque brasileiro.