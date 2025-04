Garro volta da Espanha após tratamento no joelho, mas desfalca Corinthians contra o Palmeiras

“Fala, Fiel. Estou de volta, continuando com o período de recuperação. Foram dias de muito trabalho, muitas coisas lá. Quero agradecer ao departamento médico por me ajudar com o processo de recuperação. Estou com muita vontade de jogar, compartilhar o gramado com meus companheiros. Deus queira que logo eu esteja com vocês, obrigado pela mensagem de carinho, para mim é muito importante. Obrigado e estamos juntos”, disse Garro, à Corinthians TV.

O argentino se submeteu a um tratamento específico com um médico espanhol, indicado pelo holandês Memphis Depay. Garro, que não joga desde a final do Campeonato Paulista, sofre com tendinopatia patelar do joelho direito desde o ano passado. A comissão técnica planeja contar com o jogador somente quando suas condições físicas forem de 100%.