Genoa x Internazionale no Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Atual campeã do torneio, a equipe de Simone Inzaghi volta a campo em busca do bicampeonato. No primeiro confronto da atual temporada, o retrospecto é positivo para o time de Milão. Das últimas dez vezes em que se encontraram no torneio, a Inter venceu oito dos confrontos e empatou dois.

Do outro lado do campo, a equipe comandada pelo ex-atacante Alberto Gilardino vem de uma temporada de meio de tabela. Na pré-temporada, no entanto, o time engatou uma boa sequência e venceu quatro dos cinco amistoso disputados.