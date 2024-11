Geórgia x Ucrânia na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A Ucrânia, por sua vez, quer fazer o movimento contrário e deixar a última posição. A seleção está apenas a dois pontos da Albânia e da Geórgia e uma vitória deixa a seleção em uma posição mais confortável a duas rodadas do fim da fase de grupos.

A República Tcheca é a líder do Grupo 1 da Liga B da Ligas das Nações com sete pontos. A Geórgia e a Albânia têm seis pontos e ocupam a segunda e terceira posição, respectivamente. A Ucrânia é a lanterna do grupo com quatro pontos conquistado.