‘Geração olímpica’ ajuda o Brasil na Copa do Mundo do Catar

Bastaram dois jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, para perceber uma mudança nítida. É o surgimento de uma geração nova de jovens. Jogadores como Vinícius Jr, Bruno Guimarães, Antony, Rodrygo e Richarlison que trouxeram velocidade e um toque de irreverência e um novo fôlego para Tite.

Segundo o treinador, o que caracteriza essa safra ano 2022, é um estilo de muita finta e muita velocidade e ataques fulminantes e verticais. E isso tem ajudado o Brasil a furar verdadeiros ferrolhos, como enfrentou contra a Suíça, no Estádio 974.

Esse trabalho de renovação, que foi acompanhado de perto por Tite, nasceu com a missão de fazer um time competitivo para defender o título olímpico, conquistado nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, em Tóquio.

Lusail (Qatar), 24/11/2022 - Vinicius Junior of Brazil in action during the FIFA World Cup 2022 group G soccer match between Brazil and Serbia at Lusail Stadium in Lusail, Qatar, 24 November 2022.

Deu tão certo que a seleção brasileira foi bicampeã. Venceu a Espanha, por 2x1, na final. Naquele time, comandado pelo técnico André Jardine, estavam Bruno Guimarães, Richarlison e Anthony e Gabriel Martinelli. Outras caras novas, que deveriam ter ido ao Japão, como os atacantes Vinícius Jr e Rodrygo, do Real Madrid, e o centroavante Pedro, do Flamengo, mas seus clubes não os liberaram.

Por terem feito parte de seleções brasileiras de base, a integração entre os mais jovens e os veteranos tem acontecido numa boa.

“Liderar esses meninos é fácil “, diz Thiago Silva, zagueiro e designado pelo técnico Tite, como capitão da seleção brasileira, durante a Copa do Catar. “Principalmente na parte ofensiva, os meninos estão ajudando muito a nossa equipe”.

Do lado da moçada, o apoio dos mais experientes, como Thiago Silva e Daniel Alves, que os conhece desde a seleção brasileira olímpica, foi ótimo para quebrar a cerimônia e integrar o time. “Tem sido uma ótima experiência jogar a Copa do Mundo do Catar pela seleção brasileira” diz o atacante Anthony. “Os jogadores mais velhos nos acolheram muito bem e isso se reflete dentro de campo”. A julgar pelo que se viu contra Sérvia e Suíça, desta mistura de gerações pode sair algo muito bom. Quem sabe o hexa na Copa do Mundo.