Gerson e Varela trocam socos durante treinamento do Flamengo antes de semifinal da Copa do Brasil

O clima não é bom e parece só piorar no Flamengo. Nesta terça-feira, dia 15, Gerson e Varela trocaram socos durante treinamento do time carioca antes da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, que acontece nesta quarta-feira, no Maracanã. A informação foi publicada primeiramente pelo ge e confirmada pela reportagem do Estadão.

A confusão começou já na parte final do trabalho. Em um lance comum de jogo, Varela não gostou de uma entrada mais forte de Gerson e reclamou com o companheiro. O volante não aceitou o que ouviu do colega e retrucou. Neste momento, os dois foram retirados do coletivo e partiram juntos para a parte interna do CT Ninho do Urubu.

Fora do treinamento, a confusão entre a dupla continuou e os dois jogadores partiram para agressões físicas. Após a briga, o lateral ficou bastante machucado e com suspeita de fratura no nariz. Depois deste momento, os dois briguentos foram retirados do CT do Flamengo. O caso aconteceu após fracasso do time na Libertadores e semanas depois de o preparador físico do clube, Pablo Fernandez, dar um soco no atacante Pedro.

Gerson e Varela trocam socos durante treinamento do Flamengo Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Ao ser informada das agressões, a chefia do departamento de futebol foi chamada e convocou uma reunião para debater o tema. Além disso, Filipe Luis, jogador mais experiente do elenco, chamou todos os atletas para uma conversa reservada e exigiu uma mudança de postura do elenco. O técnico Sampaoli não se pronunciou.

Vale lembrar que esse é o segundo episódio de agressão no Flamengo nos últimos 30 dias. No fim de julho, em partida contra o Atlético-MG pelo Brasileirão, o atacante Pedro foi agredido com um soco no rosto pelo preparador físico do time, Pablo Fernandez, que foi demitido. Ele ficou incomodado pela postura do jogador durante o aquecimento. O episódio se deu durante uma conversa do atacante ao telefone com sua família, já no vestiário.

O que diz o Flamengo

Menos de uma hora após ser noticiado o incidente, o Flamengo confirmou o “entrevero” entre os atletas e tratou de apaziguar a situação às vésperas de decisão pela Copa do Brasil. Em nota oficial, o clube afirma que o episódio foi resolvido internamente, após reunião entre membros do departamento de futebol. Além disso, informa que o episódio ‘faz parte de um treino disputado’ e reitera que a preparação para a partida contra o Grêmio continuará normalmente.